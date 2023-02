Kate Upton surpreende Justin Verlander com festa épica de aniversário de 40 anos

Justin Verlander do New York Mets estava em clima de comemoração total quando sua esposa Kate Upton deu uma festa de aniversário para o rebatedor que completou 40 anos na semana passada. Verlander imediatamente elogiou a esposa pelo gesto.

Verlander usou o Instagram para fazer um post de agradecimento não apenas aos que se juntaram a ele nesta comemoração, mas também à sua adorável esposa que planejou tudo para que ele pudesse brilhar em seu aniversário de 40 anos.

Kate Upton planejou tudo

“Os 40 grandes!” No Instagram, Verlander escreveu: “Obrigado à minha esposa, família e amigos por me surpreenderem com a melhor festa de aniversário do Verlander Vices! Agradeço todo o amor!”

as três vezes Vencedor de Cy Young celebrado dançando a noite toda com seu modelo Sports Illustrator e seus amigos.

Verlander e Kate Upton se casaram em 2017 e parece que a felicidade que eles vivenciam diariamente foi compartilhada com sucesso com todos os participantes.

“Realizou com sucesso a maior surpresa”, Upton legendou o vídeo em uma história do Instagram que mais tarde ela adicionou mais e mais slides para que seus mais de 6 milhões de seguidores no Instagram pudessem testemunhar a celebração.

Kate Upton também compartilhou algumas palavras inspiradoras

Upton, que tem 30 anos, está muito agradecida e agradecida por seu relacionamento com o arremessador do Met e, posteriormente, escreveu outro post no Instagram “Tenho muita sorte de chamá-lo de meu marido.”

Mais tarde, ela elaborou que adorava vê-lo realizar seus sonhos “Nada que eu ame mais do que ver você realizar seu sonho e ser o pai incrível que você é … Tenho muita sorte em chamá-lo de meu marido. Gostaria que pudéssemos reviver esta noite para sempre!”