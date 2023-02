LaLiga denuncia insultos racistas contra Vinícius

A LaLiga apresentou uma denúncia ao Tribunal de Instrução de Palma de Mallorca pelos insultos racistas contra Vinicius Jr. ocorridos na partida entre Mallorca e Real Madrid.

Depois de analisar o imagens e gravações de áudio feitas de um local próximo à arquibancada do único trecho do Estádio de Son Moix ocupado pelo público.

A LaLiga encaminhou todas as informações recolhidas, juntamente com a sua reclamação, tanto ao Tribunal de Instrução de Palma de Mallorca, como ao Maiorca para que possa participar do caso.

Esta é a sexta denúncia apresentada por LaLiga por insultos racistas ou cantos contra Vinícius Jr.

No entanto, três deles foram arquivados pelos promotores por crimes de ódio em Barcelona, ​​Mallorca e Madri, respectivamente.

Outras duas denúncias tramitam no Tribunal de Instrução nº 4 de Valladolid e no Tribunal de Instrução nº 28 de Madrid.

Lembramos que, para agilizar a identificação de qualquer pessoa ou pessoas que apresentem comportamento racista em qualquer estádio ou fora dele, LaLiga criou o endereço de e-mail StopRacismo@laliga.es para que os torcedores possam entrar em contato com a LaLiga e ajudar a identificar os envolvidos e registrar as reclamações pertinentes.?

LaLiga luta contra esse tipo de comportamento há anosalém de promover os valores positivos do esporte, não apenas no campo de jogo, mas também fora dele.