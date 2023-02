LeBron James e Lakers atingem LA Hotspot para comemorar a noite recorde

A celebração de Lebron James ‘ novo recorde de pontuação na noite de terça-feira não terminou na Crypto.com Arena …. vários dos companheiros de equipe da estrela do Lakers – assim como uma série de outras celebridades – foram vistos atingindo um hotspot de LA após o jogo para manter a festa para o rei rolando.

Patrick Beverley , Rui Hachimura dar Thomas Bryant foram todos vistos após a derrota de LA para o Thunder se acumulando no The Fleur Room em West Hollywood para homenagear LBJ e sua nova marca de pontos de todos os tempos na NBA.

agente de Bron, rico paulo assim como Karrueche Tran , Kelly Rowland , Jimmy Iovine dar Corey Gamble também foram vistos entrando no local.

A festa parecia uma explosão … teve um bolo personalizado com a cara de LeBron por toda parte – e até uma cabra de pelúcia !!

James precisava de 36 pontos no início da noite para obter a nova marca de todos os tempos de 38.388 – e ele conseguiu isso antes do terceiro quarto terminar com um arremesso desvanecido.