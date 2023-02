Prefeitura de Penedo inova e agiliza consultas de processos on-line

Secom PMP

O processo de modernização da Prefeitura de Penedo avança com a gestão do Prefeito Ronaldo Lopes, especialmente com uso de tecnologia digital.

A partir de agora, qualquer pessoa pode acompanhar o andamento de sua solicitação no portal eletrônico da Prefeitura de Penedo, após efetuar o devido protocolo.

“Estamos proporcionando facilidades à população de Penedo que agora pode consultar todos os processos, sem precisar sair de casa acessando a internet, trazendo economia e facilidade para o cidadão e o município”, explica Gustavo Alencar, Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

A consulta ao processo é feita na página inicial do site da Prefeitura de Penedo, no Menu Cidadão, aba Consulta de Processo.

Para saber do andamento, basta inserir o número do processo informado no ato do protocolo.