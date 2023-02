Meyers Leonard assina contrato de 10 dias com o Bucks, dois anos após calúnia anti-semética

Fvermes centro de calor Meyers Leonard está tendo outra chance de se apresentar na NBA. O jogador de 30 anos fez sua última partida em 9 de janeiro de 2021, quando o Miami Heat venceu o Washington Wizards na estrada.

Meyers Leonard assinou um contrato de 10 dias com o Milwaukee Bucksque está tentando aumentar seu elenco, principalmente com a estrela Giannis Antetokounmpo lidando com uma torção no ligamento do pulso direito.

Dois anos desde o incidente antissemita de Meyers Leonard

Desde então, uma lesão no tornozelo combinada com uma calúnia anti-semética capturada em uma transmissão ao vivo de videogame selou seu destino com o calor de Miami e custou-lhe uma suspensão de uma semana e multa de $ 50.000 da NBA.

Em entrevista recente, leonardo revelou que sofreu danos nos nervos durante uma operação no tornozelo para tratar de sua lesão inicial. Ele também abordou o incidente que lhe custou sua permanência no Heat: “Não há absolutamente nenhuma desculpa para o que aconteceu naquele dia. E a ignorância, infelizmente, é uma coisa muito real. Não estou fugindo disso, mas não sabia disso aconteceu.”