Modestas Bukauskas explica o caminho emocional de lugares escuros para ‘segunda chance’ com o UFC

Modestas Bukauskas teve sua segunda chance no UFC, mas não foi fácil.

Depois de se separar da promoção em outubro de 2021 após uma derrota para Khalil Rountree, Bukauskas conquistou duas vitórias para o Cage Warriors, que incluiu a reconquista do título dos meio-pesados ​​da promoção em dezembro. Agora, em sua terceira luta pós-cirúrgica, Bukauskas foi chamado para entrar em cena em cima da hora para enfrentar Tyson Pedro neste sábado, no UFC 284.

O tempo de recuperação antes de seu retorno ao Cage Warriors deixou Bukauskas em um lugar escuro, chegando ao ponto de apagar completamente seu quadro branco com todos os seus objetivos profissionais. Mas assim que a tampa saiu do marcador, as coisas avançaram a toda velocidade para “The Baltic Warrior”.

“Estava tentando me recuperar e acabei fazendo uma segunda operação”, disse Bukauskas ao MMA Fighting. “Isso simplesmente parou tudo. Eu acabava bebendo quase todos os dias, porque a sensação de ficar bêbado era mais como: ‘Me tire deste mundo’. Era para eu escapar do que estava acontecendo no mundo real. Eu só queria estar na terra la-la, e isso não é uma grande coisa a se fazer, e certamente não estou orgulhoso disso, mas simplesmente não estava sendo eu mesmo.

“À medida que a recuperação começou a crescer, quando comecei a ver progresso na minha perna e vi que estava melhorando, comecei a anotar minhas metas novamente. Eu poderia recuperar minha extensão, poderia fazer agachamentos, colocar mais pressão todos os dias, as progressões eram enormes, os pontos de verificação estavam sendo marcados e comecei a escrever as coisas no quadro.

“Momentum é tudo. Eu estava para baixo, para baixo, para baixo, e então comecei a subir, subir, subir. Esse impulso me trouxe de volta ao UFC para minha terceira luta. Era assim que a jornada tinha que acontecer, não poderia ter sido de outra maneira.”

A primeira passagem de Bukauskas no UFC terminou com um recorde de 1-3, incluindo três derrotas consecutivas. Após sua libertação, Bukauskas conversou com o MMA Fighting e prometeu retornar à promoção no devido tempo – o que levou os fãs a pensarem que ele estava, talvez, um pouco otimista demais.

Isso não impediu Bukauskas, que completou 30 anos na sexta-feira, de cumprir sua missão. Depois de mais de um ano longe das competições, Bukauskas conquistou uma vitória por decisão sobre Lee Chadwick no Cage Warriors 145 em novembro passado – um desempenho que ele admite não ter sido o seu melhor. Bukauskas voltou um pouco mais de um mês depois para finalizar Chuck Campbell com um belo nocaute na mão direita e se tornar bicampeão dos meio-pesados ​​no Cage Warriors 148 na véspera de Ano Novo.

Com a esperança de entrar na lista para uma chamada de retorno do UFC, Bukauskas se viu em uma posição em que acreditava que teria que continuar subindo aquela escada para voltar ao radar. Mas logo depois, tudo mudou após uma ligação do Facetime de seu empresário Jason House.

“[My manager] me mandou uma mensagem no meio do dia [in January] dizendo que o Cage Warriors lutou para eu defender meu cinturão em março, e eu fiquei tipo, ‘Bem, se eu não ganhei meu caminho de volta ao UFC, não me importo de pegar outro corpo para voltar ‘”, disse Bukauskas ao MMA Fighting. “Nesse ponto, eu tinha meus 20 segundos de [sadness]mas fui treinar e tenho que dirigir uma hora e 20 minutos para chegar lá, então recebo uma ligação no caminho para casa – e moro no meio do nada, as pessoas pensam que moro no meio de Nárnia, ou Hogwarts, ou algo assim.

“Estou a cinco minutos de onde o sinal acaba e recebo a ligação do Facetime, e não sei por que estava pensando nisso, mas literalmente desviei para o lado da estrada porque isso deve ser importante. Eu pensei que ele ia dizer que meu oponente do Cage Warriors recusou a luta, mas então ele disse, ‘Qual é o seu peso?’ Eu disse a ele que não era gorda, mas estou em boa forma, cerca de 100 quilos. A próxima coisa que ele disse foi: ‘Você vai lutar na Austrália daqui a duas semanas’, e eu respondi: ‘De jeito nenhum, não me diga que essa é a decisão’. Esse foi provavelmente o telefonema mais emocionante do que o primeiro. Eu estava genuinamente em lágrimas.”

Depois de sair de um dos buracos mais sombrios de sua carreira, Bukauskas estava de volta ao UFC e aproveitou o momento com muita reflexão com seu empresário, lembrando dos inúmeros solavancos na estrada – um sentimento que ele compartilhou com seus pais logo depois.

“Eu apenas dizia a ele: ‘Conseguimos. Eu não posso acreditar em toda a porcaria que tivemos que passar para chegar aqui, ‘foi da emoção mais crua e profunda’, disse Bukauskas.

“Corri para voltar para casa porque meu pai e minha madrasta Rose ainda estão acordados. Então, eu estou ouvindo essa porra de música guerreira, baixo crescendo no meu carro, e estou ficando louco, apenas gritando por cinco minutos para chegar à minha casa. Eu saio do carro, corro até a casa sem fôlego e digo: ‘Rose, preciso te contar uma coisa’, e ela pensou que algo estava errado.

“Então eu fui para o quarto do meu pai e disse: ‘Pai, tenho algo que preciso te dizer’, e ele rolou [half asleep] dizendo: ‘O que diabos você precisa me dizer? Meu corpo dói, tive um longo dia de trabalho.’

“Ele saiu da cama e estávamos todos na sala de estar e eu disse a eles: ‘Estamos de volta ao UFC, baby’, e todos começamos a chorar e ficamos emocionados. Mas aquele momento só me deu ainda mais motivação, mais determinação. Tempos loucos, loucos.”

Enquanto alguns na posição de Bukauskas ficariam felizes em estar de volta à principal promoção de MMA do mundo e ver a luta em cima da hora como uma jogada de dinheiro da casa, Bukauskas não fará isso.

Em vez disso, ele está olhando para isso como uma oportunidade de fazer o que deveria fazer da primeira vez e dividir o octógono com um lutador como Pedro – que teve seus próprios problemas com lesões e dispensas ao longo de sua carreira – Bukauskas é com o objetivo de escrever seu próximo capítulo de uma forma memorável.

“Vou entrar para vencer,” explicou Bukauskas. “Não vou entrar só para participar. Esta é a minha segunda chance, é isso que eu estava esperando. Foi para isso que consertei todos esses aspectos do meu jogo – meu mental, físico – é para isso que fiz todo esse trabalho. Eu não vou lá para tentar sobreviver.

“Sei que o Tyson Pedro vai me dar tudo o que tem. Adivinha? Vou dar a ele tudo o que tenho com a intensidade mais viciosa. Vou lá para ter o melhor desempenho da minha vida e, literalmente, apostar tudo. Vou lá para acabar com o Pedro, mas é para isso que estou lá.