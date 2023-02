NFL Honors premia os melhores do ano e estes são os vencedores

Fou nos últimos 12 anos, na quinta-feira antes do Super Bowl é a hora em que o NFL realiza a premiação dos melhores da temporada no campo de futebol, e este ano não é exceção.

A cerimônia conhecida como Honras da NFL é o que há de mais próximo da cerimônia do Oscar, com tapete vermelho antes, entrevistas com participantes e indicados, e transmissão da cerimônia pelo Rede NFL.

A celebração deste ano será apresentada pelo cantor Kelly Clarksonque há uma década cantou uma música especial com a Pepsi que, na época, alcançou o topo das paradas.

Kelly será responsável por revelar os vencedores deste ano do NFL’s Best of the NFL Awards, e esta é a lista completa dos vencedores:

Esta notícia será atualizada à medida que os prêmios forem entregues.

Jogador Ofensivo do Ano:

Justin Jefferson, Minnesota Vikings

Jogador Defensivo do Ano:

Nick Bosa, San Francisco 49ers

Novato ofensivo do ano:

Garrett Wilson, New York Jets

Novato Defensivo do Ano:

Molho Gardner, New York Jets