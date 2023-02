O Arizona é o paraíso dos esportes para os fãs esta semana, já que a PGA e a NFL têm grandes eventos na cidade

Tmangueira no Deserto do Arizona estão tendo uma semana de festa e comemorações ao lado de dois grandes eventos esportivos, como PGA Tour’s Waste Management Open é conhecida por ser uma das maiores festas da temporada para a comunidade do golfe.

Super Bowl LVII está sendo jogado em Estádio da Fazenda Estaduala apenas 34 milhas de TPC Scottsdalee fãs, atletas, marcas, mídia e celebridades estão colidindo em uma grande celebração mundial do esporte.

Os jogadores de golfe do PGA Tour estão curtindo a atmosfera no Arizona

Os jogadores de golfe do PGA Tour parecem ter gostado de compartilhar esta semana na construção do Super Bowl como Lucas Lista contado The New York Post: “Vai ser um show de merda absoluto … mas um show de merda divertido.”

Keegan Bradley reconheceu a fama do Philadelphia Eagles base de fãs e acrescentou que vai ser uma loucura absoluta.

“Você colocou 100.000 torcedores dos Eagles aqui? Que fim de semana esportivo vai ser. Não vai melhorar muito.”

Justin Thomas na noite da mídia do NFL Super Bowl

O Super Bowl terá início cerca de 60 minutos após o Gerenciamento de Resíduos Aberto termina sua quarta e última rodada no domingo.

Justin Thomas teve a oportunidade de entrevistar Jalen dói na segunda-feira às do Super Bowl dia da mídia, com ambos tendo passado pelo Alabama, pode-se pensar que é para quem Thomas está torcendo, mas ele compartilhou seu espinho e adoraria ver qualquer um dos times levar para casa o Troféu Vince Lombardi no domingo.

“Eu ficaria feliz se ambos os lados ganhassem. Eu conheci Mahomes um pouco, então estou torcendo por ele, e o mesmo com Kelce. Eu o encontrei na Flórida algumas vezes. Mas eu Eu adoraria ver isso para Jalen e DeVonta também.”