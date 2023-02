Olivia Culpo e Christian McCaffrey passam férias românticas no México

olivia culpado e Christian McCaffrey do San Francisco 49ers estão aproveitando a temporada de férias nas praias de Los Cabos, no México.

Culpo postou histórias em suas contas de mídia social mostrando Olivia e sua irmã Sophia em um iate enquanto tomavam sol de biquíni. Também houve publicações onde o corredor de São Francisco aparece ao lado da namorada onde os dois parecem muito felizes.

As férias também foram acompanhadas por vários jogadores do 49ers, Olivia Cupo carregou uma foto onde eles estão todos juntos enquanto comemoram.

Olivia Culpo feliz com McCaffrey

Antes de namorar McCaffrey Culpo estava namorando Nick Jonas, Tim Tebow e Danny Amendola. Foi muito difícil para ela depois desses relacionamentos começar a namorar alguém depois.

olivia culpado está muito impressionado com a forma como Christian McCaffrey a trata. Foi assim que ela legendou seu post: “Três anos atrás, eu não estava procurando um relacionamento. Quando meus melhores amigos, Kristen e Tyler, me ligaram e perguntaram se eu estaria disposta a conhecer seu amigo Christian, fiquei preocupada. “

O antigo Miss Universo acrescentou: “Eu estava preocupado que fosse a mesma velha história e que todos os caras fossem iguais. Mesmo que minhas expectativas fossem baixas, eu sabia que não poderia me fechar e tomar decisões com base no medo.” Na verdade, Culpo também compartilhou uma foto do jogador da NFL esperando por ela antes do primeiro encontro. Que gesto doce.”