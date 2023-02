Os melhores apps de namoro para usar em 2023

O uso de aplicativos para encontrar um encontro casual, um novo par romântico ou até a alma gêmea já não é nenhuma novidade atualmente – desde os primórdios de plataformas simples como o Chat UOL no começo dos anos 2000 até a chegada dos smartphones, diversas gerações já se acostumaram com a conveniência do uso de aplicativos de namoro. A pandemia em 2020 acelerou ainda mais sua adoção no Brasil e, atualmente, mais de 25% dos jovens solteiros afirmam usar alguma plataforma de namoro online para buscar seus encontros.

No entanto, com diversos aplicativos surgindo diariamente e com propostas incrivelmente distintas, pode ser difícil encontrar o app que mais combina com seu objetivo e com o maior número de potenciais parceiros disponíveis. Por isso, nossa equipe selecionou os melhores apps de namoro de 2023 para quem começa o ano em busca de uma amizade colorida, uma paquera tranquila ou, quem sabe, o amor de sua vida.

Cuidados contra golpes de perfil falso

Apesar de seu uso diário por milhares de pessoas que, no máximo, passam por alguma frustração romântica ou perdem uma noite em um encontro ruim, os aplicativos de namoro se tornam cada vez mais um foco para golpistas que buscam abusar da confiança de quem está do outro lado para causar algum prejuízo financeiro ou emocional.

Os golpes podem ser baseados em mensagens com links falsos contendo vírus, na obtenção de fotos íntimas para posterior chantagem e extorsão, encontros presenciais em locais perigosos e propícios para assaltos, e até a criação de relacionamentos completamente falsos por meses para obter dinheiro e outras vantagens. Para não se tornar vítima de nada disso, recomendamos o guia da empresa de segurança digital ExpressVPN que explica como reconhecer um perfil falso. Além disso, pode ser interessante usar uma plataforma como o WhatsApp para realizar uma chamada em vídeo antes de se comprometer a participar de um encontro ou enviar algum tipo de conteúdo pessoal.

Os apps mais usados no Brasil

Tinder

O Tinder é o aplicativo mais amplamente conhecido e popular no país, e consequentemente possui o maior número de usuários ativos. Favorecendo encontros casuais e rápidos, seu funcionamento é baseado em um perfil simples com uma breve descrição e fotos. Cada usuário tem a opção de aprovar ou rejeitar perfis exibidos de forma rápida um após o outro. Se ambos aprovarem um ao outro, um campo para conversa é aberto e uma notificação é enviada. Embora seja útil para encontrar perfis próximos com base em preferências físicas, o aplicativo não é a melhor opção para quem procura por conversas mais sérias, algoritmos baseados em combinações mais profundas ou informações detalhadas sobre o potencial parceiro. Em resumo, o aplicativo é ideal para amizades coloridas, encontros rápidos ou momentâneos, e para conhecer um número maior de pessoas ao mesmo tempo.

Grindr

Assim como o Tinder, o Grindr é um aplicativo que apresenta maior ênfase em encontros rápidos e perfis simplificados. A principal diferença, no entanto, é que o Grindr se destina à comunidade LGBTQIA+ e promove um espaço mais otimizado e seguro para esses usuários. O aplicativo é projetado para facilitar encontros presenciais e a troca de fotos, mas oferece opções adicionais para aqueles que preferem manter o anonimato durante os primeiros contatos ou têm receio de se expor muito, além de fornecer opções melhores de controle para o perfil de cada usuário.

Badoo

O Badoo é um aplicativo de namoro antigo, mas recentemente atualizado para a era dos aplicativos modernos e bastante popular no Brasil, com um grande número de usuários. Diferente de outros aplicativos, o Badoo permite que qualquer usuário envie uma mensagem para o outro sem a necessidade de aprovação mútua, com isso, favorece que o usuário envie mensagem para quem estiver interessado e filtre as mensagens que receber por conta própria. Além disso, o Badoo oferece recursos premium e boas opções para quem deseja aumentar as informações do perfil. O Badoo é uma boa rede de namoro para quem está em busca do par ideal e gosta de dedicar um tempo maior construindo seu perfil e avaliando potenciais parceiros.

Adote um Cara

O Adote um Cara é uma rede social de namoro com uma proposta inovadora e peculiar que coloca o controle nas mãos das mulheres. Ao contrário de outros aplicativos, os homens criam seus perfis e dedicam-se a mostrar seus gostos, costumes e desejos, e seu trabalho e habilidade se encerra por aí. As mulheres, por sua vez, recebem cada perfil e avaliam se possuem ou não interesse cuidadosamente e a seu critério. Somente quando a mulher está interessada é que o homem verá o perfil e a conversa poderá começar. Esse desequilíbrio entre os gêneros poderia ser visto como algo negativo, mas na verdade aumenta muito o conforto que as mulheres sentem ao utilizar esse tipo de plataforma, aumentando o número de mulheres usando o sistema e garantindo maior segurança.

Ainda há uma infinidade de outras plataformas como o Plenty of Fish Brasil e Happn, mas seja qual for a escolha do usuário, um app de namoro pode ser uma forma efetiva de encontrar alguém no meio de um cotidiano atarefado e que, muitas vezes, não abre muito espaço para conhecer novas pessoas naturalmente.