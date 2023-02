Paige Spiranac Super Bowl: influenciadora pega pompons e se junta às líderes de torcida dos Eagles e Chiefs

Paige Spiranac continua a fazer ondas e roubar o show enquanto cobre o Super Bowl LVII.

Desta vez, a bela ex-golfista ingressou no Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles esquadrões de líderes de torcida, vestindo trajes de líderes de torcida, exibindo seus passos de dança e balançando seus pompons.

A jogadora de 29 anos foi colocada à prova pelas equipes de líderes de torcida das equipes principais no Super Bowl LVII de domingo como parte da cobertura do evento pela Inside Edition, relata o The Sun.

Paige fez amigos

paige teve uma recepção calorosa de quatro Kansas City Chiefs líderes de torcida que a abraçaram enquanto a recebiam e depois lhe ensinavam alguns de seus movimentos de dança e, com eles, ela sacudia seus pompons.

Depois, a ex-golfista se aproximou das líderes de torcida dos Eagles e também vestiu o uniforme verde e branco e dançou junto com os pompons.

Aos 29 anos, Paige acumulou milhões de seguidores nas redes sociais, exibindo suas excelentes habilidades no campo de golfe, além de destacar seu físico atraente que a levou a ser considerada uma das mulheres mais gostosas do esporte atualmente.

Spiranac faz sua previsão do Super Bowl

A influenciadora sexy estava presente no NFL Experience para mostrar suas habilidades no futebol.

“Estou pronta treinadora, me coloque em campo”, brincou ela.

Paige Spiranac provou que tem conhecimento de futebol e o fez dando seu candidato ao Troféu Vince Lombardi, e esse time é o Philadelphia Eagles.

A jovem vestiu uma camisa dos campeões da NFC e fez isso de uma forma muito sexy.