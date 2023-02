Pais de Gabby Petito liberam selfie mostrando rosto machucado antes da parada

Advogados dos pais de Gabby – que processo arquivado contra o Departamento de Polícia de Moab. em Utah por não intervir para proteger a filha antes que ela fosse morta pelo namorado, Lavanderia Brian – distribuíram uma foto que afirmam ter sido tirada em seu telefone minutos antes de ela e Brian encontrarem policiais do MPD na estrada … após uma ligação de um cidadão preocupado.

A foto parece mostrar Gabby com um olho machucado e marcas vermelhas no rosto… algo que não parecia tão visível em filmagem da câmera do corpo tomada durante a parada de tráfego real.