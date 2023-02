Piers Morgan mantém palavra e interroga George Santos em primeira entrevista abordando suas muitas mentiras

EUnão é nenhum segredo o Congresso dos Estados Unidos tem vários representantes polêmicos no cargo. Mas provavelmente ninguém mais do que o representante do 3º distrito congressional de Nova York, George Santos. A autoridade eleita de NY recebeu ligações de ambos democratas e até mesmo republicanos resignar.

Está provado que Santos mentiu sobre tudo, desde sua religião até sua formação escolar, realizações atléticas e profissionais.

Depois de muito evitar perguntas em relação à sua campanha baseada em mentiras, o aguerrido congressista concordou em sentar-se com o apresentador de TV britânico Piers Morgan. Ao anunciar sua entrevista exclusiva, Morgan prometeu não pegar leve com o Santos. E ele manteve sua palavra.

George Santos foi interrogado por mentir sobre sua educação

Questionado sobre por que achou que decidiu espalhar tantas mentiras, George Santos disse que fez a mesma campanha em 2020 e “saiu impune”.

Piers Morgan em seguida, fez Santos repetir as palavras “Tenho sido um péssimo mentiroso”. E depois de alguma pressão, Santos finalmente proferiu a frase que tantos esperavam ouvir.

No que diz respeito aos seus graus fictícios de Colégio Baruch e Universidade de Nova YorkSantos disse ao anfitrião britânico que é seu “maior arrependimento na vida”.

“A expectativa da sociedade, a pressão, não dava para pagar”, explicou Santos, “decidi que queria concorrer, embora tivesse construído uma carreira empresarial muito credível, mas simplesmente não tinha essa parte da minha biografia .”

Questionado sobre o motivo de ter mentido sem pensar, Santos disse: “Eu simplesmente fui com isso, se você vai inventar uma mentira, você está pensando?”.

Mentira de Santos sobre sua mãe trabalhando nas Torres Gêmeas em 11 de setembro

Jorge Santos não admitiu o fato de ter mentido sobre sua mãe trabalhar na World Trade Center em 11 de setembro. Os registros mostraram que ela estava em Brasil na época e nem perto das torres. No entanto, ele insistiu com Morgan que não era mentira, enquanto tentava evitar o assunto.

“Não vou debater a vida de minha mãe porque ela faleceu em 2016 e é bastante insensível tentar refazer seu legado”, disse ele, “ela não era de me enganar … continuo convencido de que é a verdade.”

George Santos sobre se ele gosta de mentir

Apesar das inúmeras inverdades, Santos disse a Piers Morgan que não gosta de nada disso. “É desconfortável”, disse ele “Eu não aguento e muita gente acha que eu amo, eu simplesmente não aguento … você precisa aprender a lidar com isso e é isso que estou fazendo .”

O congressista também disse que não conseguiu apresentar um pedido de desculpas adequado ao americano pessoas devido ao escrutínio da mídia.