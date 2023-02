Rihanna gastou meio milhão de dólares ficando no Arizona para se apresentar no Super Bowl

Rihanna voltou aos palcos no domingo com uma impressionante apresentação no intervalo do Super Bowle de acordo com relatos da mídia americana, ela esbanjou em sua estada no Arizona.

A cantora de 34 anos, que revelou durante a apresentação que está esperando seu segundo filho, teria gasto mais de meio milhão de dólares no aluguel de uma casa de luxo na região. Ficando por seis noites, ela desfrutou do conforto de uma mansão de cinco quartos a cerca de 20 milhas de Estádio da Fazenda Estadual.

Rihanna alugou uma casa de 1.961 metros quadrados em Paradise Valley com duas salas de estar, uma academia particular e um escritório. Custaria cerca de 85.000 dólares por noite. Também teria uma enorme piscina com cascata embutida, uma quadra de pickleball e um bar.

Um aumento dramático nas visualizações

Desde setembro, quando foi divulgado que Rihanna seria a atração principal do show do intervalo do NFLNo evento de maior sucesso, algumas de suas canções mais populares ultrapassaram a marca de 1 bilhão de reproduções, segundo informações da plataforma levantadas pela mídia local.

Entre elas a música com a qual fez sua estreia internacional em 2007 ‘Umbrella’, seguida de ‘We Found Love’ e por fim ‘Love on the Brain’, embora esta última não tenha feito parte do set que a cantora apresentou no domingo,

De acordo com a plataforma, de 5 a 12 de fevereiro, as execuções de músicas como ‘Bitch Better Have My Money’ aumentaram mais de 2.600 por cento, ‘Diamonds’ teve um aumento de mais de 1.400 por cento, ‘Rude Boy’ em mais de 1.170 por cento e ‘We Found Love’ em mais de 1.160 por cento.

Todas as músicas de Rihanna no Super Bowl

1.- ‘Cadela melhor ter meu dinheiro’

2.- ‘Onde você esteve’

3.- ‘Única Garota (No Mundo)’

4.- ‘Encontramos o Amor’

5.- ‘Garoto Rude’

6.- ‘Trabalho’

7.- ‘Pensamentos selvagens’

8.- ‘Pour It Up’

9.- ‘Todas as Luzes’

10.- ‘Gerir esta cidade’

11.- ‘Guarda-chuva’

12.- ‘Diamantes’