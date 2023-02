Ronaldinho: lenda do Brasil faz retorno surpresa ao futebol profissional

Tmundo poderá mais uma vez desfrutar da magia de Ronaldinho. O homem de 42 anos BrasilA lenda do Barcelona, ​​PSG e Milan assinou contrato com o Porcinos FC, da Liga do Rei, da Espanha.

Ronaldinho voltará a jogar profissionalmente em Barcelonaainda que em pequena Cupra Arenanão o Camp Nou em que ele brilhou tantas noites enquanto usava um Apenas jérsei. Ele será o 12º jogador da equipe nesta semana, no confronto contra o PIO FC.

O que é a Liga dos Reis?

The Kings League Infojobs é zagueiro aposentado do Barcelona Gerard Piqu e streamer popular Rio Llanos lance para perturbar o futebol como o mundo o conhece. Convencidos de que o esporte precisava de uma reformulação e de uma alternativa menos entediante, os dois astros espanhóis se uniram para trazer uma competição transmitida para todo o mundo com várias regras malucas.

Até agora, tem sido um grande sucesso. Com vários patrocinadores participando e uma audiência média de mais de 7 milhões. Antes Ronaldinhoestrela do LA Galaxy Chicharito e Sérgio Agero também se inscreveu na nova competição.