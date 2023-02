Salário dos Juízes do American Idol: Quanto os juízes do American Idol recebem?

Katy Perry, Lucas Bryan e Lionel Richie estão programados para retornar como juízes para a 21ª temporada do reality show de canto mais popular, American Idol, que vai estrear em 19 de fevereiro.

Este será o sexto ano consecutivo em que o programa vai ao ar na AMC, depois de ter veiculado anteriormente na FOX de 2002 a 2016. Vencedor do Emmy Ryan Seacrest também deve retornar para a edição deste ano como anfitrião do American Idol de 2023.

Quanto os jurados do American Idol ganham?

Em 2016, a Fox Business revelou que os 24 principais artistas são pagos com base no número de horas que passam nas filmagens do estúdio.

Foi relatado que a Federação Americana de Artistas de Televisão e Rádio (AFTRA) pagaria aos concorrentes 1.571 dólares e refeições por um episódio de duas horas, enquanto os que filmassem por uma hora receberiam 1.303 dólares. Enquanto isso, eles também recebem um contracheque para gastar em roupas.

No entanto, este não é o caso dos jurados, já que as famosas estão recebendo muito mais do que o vencedor da edição de cada ano.

Just Jared revelou em 2018 que rico ganha US$ 10 milhões, enquanto Seacrest e Bryan ganham US$ 12 milhões cada. Enquanto isso, Peradaganha mais do que qualquer outro juiz, ganhando $ 25 milhões por temporada.

“Gosto sempre de saber o que Blake [Shelton] está ganhando no The Voice e faça $ 1 a mais do que ele”, Bryan brincou no Taste of Country.

É preciso notar que Shelton estava supostamente ganhando US $ 13 milhões por temporada na época para participar do The Voice.

Quanto aos vencedores do American Idol, a Newsweek revelou há alguns anos que eles recebem US$ 250.000 em dois pagamentos separados. Isso significa que eles recebem a primeira parte quando assinam o contrato, sendo os 125.000 dólares restantes depositados em suas contas quando terminam seus álbuns.