Starbucks trazendo café de azeite para os EUA e Reino Unido este ano

Os baristas da Starbucks devem ser glutões por punição – porque receber pedidos de coisas como um macchiato de leite de aveia expresso duplo com açúcar mascavo extra e espuma extra não é doloroso o suficiente, eles estão adicionando uma nova opção … azeite!

Sim, a gigante do café já lançou a linha ‘Oleato’ na Itália, que adiciona cerca de uma colher de azeite virgem prensado a frio Partanna a bebidas selecionadas, e agora chegará aos EUA de A.

A Starbucks também planeja adicionar a opção de azeite em suas lojas no Reino Unido, Japão e Oriente Médio.

Howard Schultzdiretor-executivo interino da empresa, disse que se inspirou no café que tomou durante as viagens à Itália e espera que esse chute inicie uma nova revolução do café em todo o mundo.

O café com leite, o expresso batido gelado e a bebida gelada com espuma dourada estarão todos disponíveis com azeite de oliva – e, aparentemente, lojas selecionadas darão a você a opção de adicionar uma colher de azeite a qualquer bebida.

A opinião oficial da empresa sobre esse novo toque é que ele produz “uma textura rica e aveludada, com os sabores amanteigados e redondos transmitidos pelo azeite combinando perfeitamente com as notas suaves e achocolatadas do café”.

BTW, nós dissemos a você Ryan Seacrest é pesado no negócio de azeite – até mesmo participando de competições – então sua vida depois de “Live with Kelly and Ryan” pode ficar interessante se ele entrar na Starbucks.