Super Bowl reunirá gêmeos separados no nascimento: eles serão rivais?

TO Super Bowl é o evento mais esperado pelos fãs de futebol americano, e há algumas histórias realmente emocionantes e interessantes que giram em torno dele.

Uma história que parece digna de um filme é a de Steve Tazumi e Tom Pattersongêmeas japonesas que moram nos Estados Unidos e se separaram logo após o nascimento e se reunirão no evento principal no Arizona.

Os dois viveram em um orfanato no Japão até serem adotados por duas famílias diferentes aos dois anos de idade.

Patterson falou ao 12 News sobre sua mãe e as más condições em que se encontravam.

“Nós dois fomos adotados fora do Japão”, Patterson disse 12 Notícias. “Nossa mãe se suicidou.

“Aos oito meses, pesávamos três quilos cada um, então estávamos muito desnutridos. O orfanato disse que tivemos sorte de viver.”

Enquanto Steve cresceu no sul de Nova Jersey, Tom cresceu no Kansas com uma família adotiva diferente. Eles só descobriram que tinham um irmão gêmeo aos 16 anos, durante o Natal.

“Minha mãe e meu pai me disseram que eu tinha um irmão gêmeo e eu disse que estava muito feliz por ele e espero que ele tenha uma ótima vida como a nossa”, disse. tazumi detalhado.

“A maneira como descobri foi que briguei muito com minha mãe e meu pai e eles me disseram que tive sorte de estar aqui”, disse Patterson.

“Eles pegaram os papéis de adoção e diziam que eu tinha um irmão gêmeo. Fiquei chocado.”

O tão esperado reencontro de gêmeos separados no nascimento

Depois de alguns anos, tazumi enviou uma mensagem para Pattersoncom a ajuda de um homem que trabalhava com correio de longa distância.

“Depois que recebi isso, não tinha certeza se ele deveria me dar a carta ou não”, disse. Patterson recontado.

“Eu estava vivendo uma vida boa e demorei para receber a carta. Ele me deu a carta e eu liguei para o número.

Eles pensaram que era uma piada, então me disseram para enviar meu rosto por fax e, quando o receberam, estavam gritando e pulando para cima e para baixo dizendo: ‘É Steve! É Steve com um bigode.”

Na casa dos 40 anos, eles combinaram de se encontrar em um aeroporto.

“Era como se eu estivesse olhando no espelho e me vendo”, tazumi lembrado. “Foi extraordinário.”

“Meus olhos encontraram os dele e isso é tudo que eu me lembro”, Patterson disse. “Nós nos abraçamos e foi um momento emocionante.”

Irmãos gêmeos reunidos para o Super Bowl

Desde então, eles estão em constante comunicação e ambos amam o futebol americano, e o Super Bowl contará com os dois times que os irmãos torcem.

Desde que Patterson cresceu no Kansas, ele sempre torceu pelo Kansas City Chiefs, enquanto Tazumi é torcedor dos Eagles.

“As águias vão ganhar” tazumi adicionado. “Meu irmão é um sonhador, ele é um sonhador.”

“Muitas pessoas chamam isso de Super Bowl, Andy Reid Bowl, Kelce Brothers Bowl”. Patterson brincou.

“Mas vai ser o bowl de Steve e Tom. Acho que vai ser um jogo disputado; os Chiefs vão vencer por pelo menos três pontos.”

Independentemente do resultado, eles sabem que já são vencedores, pois seu vínculo é inquebrável.

“Somos ambos vencedores” tazumi apontou. “Eu tenho meu irmão e estamos compartilhando algo juntos.”

“Eu nunca tive um irmão, então ele significa muito para mim” Patterson concluiu.