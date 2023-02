TIGER WOODS ESTÁ DE VOLTA! Jogará no PGA Tour Genesis Invitational da próxima semana

Tsexta feira dele Tiger Woods anunciou que está pronto para enfrentar outro campo de golfe durante um torneio na próxima semana, quando participará do Genesis Invitational do PGA Tour no Riviera Country Clube.

Tiger Woods é o primeiro evento do PGA Tour desde 2020

Este será o primeiro torneio de Woods desde o ano passado Aberto da Grã-Bretanha e seu primeiro PGA torneio desde o Campeonato Zozo em 2020.

Tiger Woods havia dito no ano passado no Hero World Challenger que ele esperava jogar apenas em torneios importantes daqui para frente e mais alguns eventos, faz sentido que aquele que é organizado por sua fundação seja um deles.

“Fisicamente, é tudo o que posso fazer. Eu disse a vocês, pessoal, no começo deste ano também. Quero dizer, não tenho muito mais nesta perna, então preparem-se para as maiores e espero , você sabe, um raio cai em uma garrafa e estou lá em cima na disputa com uma chance de vencer e espero me lembrar de como fazer isso”, expressou ele.

Tiger Woods estreou no Riviera Country Club

Tiger Woods estreou no Circuito PGA como amador aos 16 anos em 1992, mas nunca venceu como profissional no Riviera Country Clube curso.