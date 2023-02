Troféu do Super Bowl: De onde veio o nome Troféu Vince Lombardi?

Tseu domingo, 12 de fevereiro de 2023, o Philadelphia Eagles e a Kansas City Chiefs vai jogar Super Bowl LVII no Estádio da Fazenda Estadual em Glendale, Arizona, pela honra de erguer o Troféu Vince Lombardi indo para a entressafra.

Mas o NFL o troféu do campeonato nem sempre foi nomeado dessa forma.

Por que o Troféu Vince Lombardi tem esse nome?

O Troféu Vince Lombardi é nomeado após o Green Bay Packers treinador lendário que venceu os dois primeiros Super Bowls, Vince Lombardi.

Foi entregue como o Troféu Vince Lombardi desde 1970 após o falecimento do treinador, pouco antes Super Bowl V foi comemorado, com o Baltimore Colts batendo o Dallas Cowboys para se tornarem os primeiros detentores do troféu.

Troféu Vince Lombardi

De acordo com Hall da Fama do Futebol Profissionalentão Comissário da NFL Pete Rozelle encontrou-se com Tiffany Co. em 1967 para pedir-lhes que desenhassem o troféu, tarefa que delegaram a Oscar Riedenerseu chefe de design, que então surgiu com o troféu que conhecemos até hoje.

O troféu é uma bola de futebol prateada de tamanho regulamentar montada em uma posição de chute em uma base piramidal de três lados côncavos.

Isso pesa 107,3 ​​onças, 20,75 polegadas de altura e é avaliado em mais de $ 10.000; cada equipe vencedora fica com o troféu por toda a vida.