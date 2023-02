No quinto episódio do UFC 284 Embedded, o campeão dos penas Alexander Volkanovski aprende a fazer churrasco e oferece um banquete para sua equipe, Islam Makhachev faz seu treino aberto enquanto as vaias cantam, Yair Rodriguez e Josh Emmett mostram suas habilidades para o Torcedores de Perth se preparam para a luta pelo título interino dos penas, e Volkanovski prevê um nocaute, para o deleite da torcida de sua cidade natal.