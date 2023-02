Wendy Williams fala sobre saúde e perda de peso, diz que pesa 138 libras

A ex-apresentadora de talk show estava toda sorridente quando saiu na noite de terça-feira em Nova York e, ao se dirigir para um jantar no Fresco by Scotto, ela anunciou que acabara de visitar um médico … e descobriu que agora pesa 138 libras.

Ela Junte-se a nós no “TMZ Live” no ano passado para nos informar sobre todas as coisas de Wendy, incluindo um podcast ela está trabalhando no lançamento e como o linfedema está afetando sua vida cotidiana.