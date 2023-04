Bam Margera grita com esposa e filho afastados pouco antes da prisão pública por intoxicação

Bam Margera começou a chorar, gritando com sua ex-esposa em um restaurante de Burbank enquanto ela comia com seu filho … minutos antes de sua prisão por intoxicação pública.

O vídeo mostra um Bam claramente agitado se tornando nuclear na quarta-feira Nikki Boyd e parece que ele está chateado porque ela não permite que ele fique com o filho de 5 anos, Fénix .

A certa altura, Bam diz a Nikki: “Phoenix tem sua própria mente.” Bam diz que seu filho quer vê-lo e grita com sua ex-esposa: “Deixe-o ter sua própria mente”, pontuando sua afirmação pisando no chão.

Antes de sair furioso do restaurante, Bam grita com Nikki: “Por que você está me fazendo esperar cinco dias? F****** f***!!!”