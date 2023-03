Colin Farrell novamente irreconhecível como o Pinguim em meio à temporada do Oscar

Colin farrell está de volta ao modo camaleão … parecendo seu típico eu afável um dia, depois um inimigo vilão do Batman no dia seguinte – BTW, no momento, ele está focado no último.

O ator irlandês estava no set na segunda-feira em Manhattan, onde a produção estava em andamento para seu novo spin-off da HBO, “The Penguin” … que é sobre seu papel titular de “The Batman” de 2022 … a primeira vez que Colin arrasou este olhar verdadeiramente irreconhecível.

Bem, ele está de volta ao personagem e ao figurino … e mais uma vez, você nunca saberia que era CF à primeira vista. O cabelo, a maquiagem e as próteses continuam no ponto.

Sua aparência é essencialmente a mesma do filme, só que agora … ele está recebendo uma série de 8 episódios focada exclusivamente nele e em sua jornada de chefe da máfia em Gotham (sans Robert Pattinson‘s Batman, por relatórios). Resta saber se outros bandidos do morcego farão participações especiais no show … incluindo Barry KeoghanJoker, que também apareceu em ‘TB’.

Falando em Barry, ele está em outro filme com Colin que está concorrendo a vários Oscars no momento — “The Banshees of Inisherin” — e os dois têm percorrido a cidade enquanto se preparam para a grande cerimônia de domingo, que eles Espera-se que ambos compareçam.

Dê uma olhada em como Colin estava há pouco mais de uma semana … completamente diferente de seu estado atual no set.

Bem, ele não ganhou muito peso em questão de dias – o cara está vestindo um terno gordo, assim como em ‘Batman’.