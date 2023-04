Kanye West e Yeezy são processados ​​por ex-funcionário por quebra de contrato

Kanye West e sua marca Yeezy agora têm que lidar com uma ação judicial de um ex-funcionário , que afirma que o rapper / designer megastar deve a ela US $ 275 mil.

De acordo com documentos judiciais obtidos por TMZ Hip-Hop … Dora Szilagyi foi contratada para ser a “Diretora de Inovação de Produto” de Yeezy em junho de 2021, mas somente depois que Kanye a convenceu a deixar seu cargo na Adidas e trabalhar para ele em tempo integral.

No processo, Dora diz que não acredita que Kanye ou sua empresa pretendiam cumprir o pacote de indenização, e apenas o balançaram para atraí-la da Adidas.

Os $ 275.000 são uma gota no balde quando você considera o que mais Ye está passando com ele. casamento de negócios quebrado com a Adidas, que supostamente custou à gigante alemã de calçados mais de um bilhão de dólares.