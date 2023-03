March Madness: Tudo sobre Sweet 16 beliches, incluindo o milagre de Princeton

Loucura de março começou e as melhores equipes já estão voltando para casa. No sábado à noite, duas sementes nº 1, Kansas e purduenº 2 semente Arizona e semente nº 4 Virgínia todos se foram – e se foram com eles milhões de colchetes quebrados.

Aqui está o que saber com Doce 16 lances na linha no Torneio da NCAAincluindo os favoritos e azarões, bem como os principais jogos:

Terror no túnel do vestiário: ataque dos jogadores do estado de Michigan aos Wolverines

As quatro primeiras cabeças-de-chave do torneio foram atribuídas a Alabama, Houston, Kansas e Purdue. Cada um teve sua cota de dores de cabeça para montar o que já está se mostrando um torneio caótico. O Caldeiras foram os primeiros a cair, eliminados no primeiro assalto, e os Jayhawks o seguiram no dia seguinte.

REGIÃO LESTE: Os Boilermakers conseguiram a semente nº 1 pela quarta vez, mas Purdue foi dispensado por Fairleigh Dickinson em uma virada quase histórica. A região parece estar aberta para jogadores como o segundo colocado Marquette, Estado do Kansas, Tennessee, estado de michigan e mais. nº 5 semente Duque foi expulso pelos Voluntários. FDU ou FAU avançarão para o Sweet 16 na maior disputa de azarões da chave.

REGIÃO SUL: Alabamaliderado pelo treinador Nate Oats em uma temporada desafiadora, é cabeça-de-chave número 1 pela primeira vez atrás SEC jogador do ano Brandon Miller, que conta com seguranças armados após ser alvo de ameaças. O Maré Carmesim abriu o torneio com uma vitória fácil. Obstáculos potenciais podem incluir Baylor e Creighton. Princeton está indo para o Sweet 16 do sul.

REGIÃO CENTRO-OESTE: Houston foi cabeça-de-chave e venceu sua estreia antes de uma vitória difícil sobre Auburn mesmo com All-American Marcus Sasser prejudicado por uma lesão na virilha. Obstáculos potenciais podem incluir o número 2 do Texas, o número 3 do Texas Xavier ou o vencedor de uma partida de 4-5 entre Indiana e Miami.

REGIÃO OESTE: Kansas, atual campeão nacional que estava sem técnico Faturamento Automático no torneio após um procedimento cardíaco, perdeu uma vantagem de 8 pontos no intervalo e perdeu para o 8-semente Arkansas. Como o Oriente, o Ocidente agora está aberto para jogadores como o segundo colocado UCLAN ° 3 gonzaga e o vencedor de uma suculenta partida de 4-5 entre UConn e santa maria.

Princeton brilha em March Madness

As jogadas inesquecíveis estão se acumulando. Princeton usou uma corrida tardia para ganhar sua primeira vitória no torneio da NCAA em 25 anos, expulsando a segunda cabeça-de-chave do Arizona e, em seguida, respondeu a qualquer cético rolando Missouri para garantir sua vaga na semifinal regional.

Furman comemorou sua primeira participação em torneios desde 1980 com uma vitória sobre o número 4, Virgínia, com uma cesta de 3 pontos JP Pegues com 2,4 segundos restantes.

Em seguida, veio a vitória de Fairleigh Dickinson, 16 cabeças-de-chave, sobre Purdue, com o azarão de 22 1/2 pontos sufocado por 7–4 no centro Zach Edey para avançar e juntar-se UMBC nos livros de recordes.

Tudo o que aconteceu antes do Razorbacks e treinador sem camisa Eric Musselman comemorou sua vitória sobre o Kansas.

JOGOS PARA VER

No. 16 seed Fairleigh Dickinson (21-15) vs. No. 9 seed FAU (32-3), domingo, 19:45 ET (truTV)

Uma dessas equipes desconhecidas está indo para o Sweet 16. O azarão cavaleiros do FDU pode ser o menor time do torneio, mas depois de nocautear Zack Edey e Purdue, centro de 2,10 metros do All-America, eles agora enfrentarão o nono cabeça-de-chave corujas. Flórida Atlântico vem de uma emocionante vitória sobre Memphis e treinador Penny Hardaway.

No. 6 seed Kentucky (22-11) vs No. 3 seed Kansas State (24-9), domingo, 14:40 ET, (CBS)

gatos selvagens abundam! Oscar Tshiebwe pegou 25 rebotes, o segundo maior no torneio desde 1973, como Kentucky bater Providência. São apenas quatro rebotes a menos do que o Kansas State pegou na vitória por 77-65 sobre Estado de Montana. A vitória do K-State foi a primeira no torneio desde 2018, quando venceu o Kentucky.

No. 7 seed Michigan State (20-12) vs. No. 2 seed Marquette (29-6), domingo, 17h15 (CBS)

Rápido, cite dois treinadores que você acha fantásticos. Tom Izzo e Shaka Inteligente precisa estar entre os 10 primeiros, mas apenas um alcançará o Sweet 16 neste torneio. O Espartanos expulso Southern Cal atrás de 17 pontos de Joey Hausere enfrentará um time de Marquette para somar 18 pontos seguidos Kam Jones na segunda metade de uma vitória por 78-61 contra Vermont.

Violência armada no basquete universitário

A violência armada custou vidas e interrompeu os esportes universitários durante toda a temporada, afetando alguns dos principais programas de basquete universitário, incluindo o Alabama.

Os treinadores foram colocados em papéis incertos e indesejados ao tentar navegar no tópico – bem como as consequências do Suprema Corte decisão de derrubar Roe contra Wade.

JOGADORES PARA OBSERVAR

O Torneio da NCAA está repleto de grandes jogadores e o AP All-America team é um bom lugar para se familiarizar com os nomes.

É também um evento em que caras dos quais você nunca ouviu falar podem se tornar estrelas. O jogo de guarda sempre será importante (veja: Baylor, vencedor do título de 2021) e há alguns NBA perspectivas na mistura.

Aposte nisso também: algum jogador – talvez mais de um – terá chance de entrar no bigodudo Doug Edert (lembrar São Pedro‘ corrida inspiradora no ano passado?) e encontrar uma maneira de lucrar com sua celebridade.

Todos os jogos do torneio masculino serão transmitidos no CBS, TBS, TNT ou TruTV e suas plataformas digitais. CBSque também possui uma programação prática que inclui equipes de anunciantes, cuidará do Últimos quatro e jogo do título nacional este ano.

A NCAA está transmitindo jogos por meio de seu March Madness ao vivo opção e CBS jogos estão sendo transmitidos em Paramount+. Fãs do locutor play-by-play de longa data Jim Nantz deve aproveitar cada momento: é seu último torneio da NCAA.

GUIA DE APOSTAS

Quem vai ganhar o campeonato nacional? Os favoritos das apostas a partir de sábado para chegar à Final Four são (em ordem) Houston, Alabama, UCLA, Texas, UConn e Tennessee, de acordo com FanDuel Sportsbook.

O domingo de seleção definiu os confrontos da chave para os primeiros quatro e os jogos da primeira e segunda rodada que se estendem da Flórida à Califórnia.

O fim de semana do Sweet 16 terá jogos na cidade de Nova York (região leste), Las Vegas (oeste), Kansas City, Missouri (centro-oeste) e Louisville, Kentucky (sul).

Onde está o Final Four? Em Houston, em 1º de abril, com jogo do campeonato em 3 de abril.

Aficionados por basquete, tomem nota: o torneio feminino da NCAA terá sua Final Four em Dallas, a quatro horas de carro de Houston.

Não se cansa de March Madness? Bem, fala-se em expandir o torneio, apesar de uma série de desafios. Aproveite a versão de 68 equipes por enquanto!