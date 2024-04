Deion Sanders dá um presente inesperado a um de seus jogadores. Com o que o Coach Prime surpreendeu Charlie Offerdahl?

Deion Sanders sabe como motivar seus jogadores. O Búfalos do Colorado O técnico também tem um ótimo timing, como demonstrou após o recente jogo de primavera de seu time, onde surpreendeu o running back Charlie Offerdahl com um presente inesperado.

Sob tempo chuvoso, o Búfalos realizaram seu jogo anual de primavera, no qual o ataque venceu a defesa por 29-24. A partida foi disputada com um sistema de pontuação incomum desenhado por Treinador Principal.

Quarterback Shedeur Sanders tive uma boa tarde, lançando um passe para touchdown para o recebedor LaJohntay Westerque recentemente se transferiu para Colorado de Flórida Atlânticagraças a Shedeur ajuda.

O jogo foi marcado por dois momentos emocionantes por parte do Búfalos treinador principal. A primeira foi dentro de campo, quando ele falava para a torcida reunida no Campo Folsomonde aproveitou para cumprimentar Peggy Coppom, um dos torcedores mais fiéis do time. A segunda foi no vestiário, onde deu Offerdahl algumas excelentes notícias.

A surpresa para Charlie Offerdahl

No final do jogo, Deion Sanders parabenizou a equipe pelo bom desempenho e comprometimento na preparação para a Copa de 2024 NCAA temporada. Durante seu discurso, Lixadeiras especialmente parabenizado Offerdahlque, apesar de uma lesão que o impediu de participar da partida amistosa de sábado, continuou treinando.

“Vou te dizer uma coisa, há um jovem que está trabalhando duro, e eles me disseram que ele é o jogador de primavera do ano. Mesmo que ele esteja machucado, ele está lá. Venha aqui Charlie [Offerdahl]. Ele ganhou nosso primeiro jogador da primavera do ano“,Lixadeiras disse à equipe.

Mas isso não era tudo. A verdadeira surpresa veio a seguir quando o treinador anunciou que Offerdahl havia recebido uma bolsa de estudos. “Deixa eu te contar uma coisa, não estou satisfeito porque quero tudo, certo? jogador da primavera do anoque tal um bolsa de estudos?”

A carreira quadriculada de Offerdahl

Apesar de seu espírito esportivo, Offerdahl não teve uma vida fácil com o Búfalos. O portador da bola sofreu diversas lesões que limitaram sua participação na equipe; Na temporada de 2022, ele fez apenas 37 corridas para 150 jardas, e em 2023 contribuiu com apenas 11 jardas para o time.

Apesar de tudo, o running back já foi promovido ao segundo time e, se conseguir se manter saudável, poderá começar a contribuir mais para o Búfalosagora com a motivação extra de uma bolsa integral.

O Temporada 2024 da NCAA começará em 24 de agosto. No ano passado, Sanders’ primeiro no comando, Colorado começou 3-0, mas vacilou rapidamente e terminou 4-8. Isso é Treinador Prime chance de endireitar o navio e levar seu time a um campeonato universitário.