Michael Chandler reage ao fato de Conor McGregor se tornar co-proprietário do BKFC

Michael Chandler está dando crédito ao conhecimento de negócios de Conor McGregor antes do evento principal no UFC 303, mas ele planeja colocar McGregor na tela.

Foi anunciado durante o evento BKFC KnuckleMania 4 de sábado que McGregor, em conjunto com sua promoção McGregor Sports and Entertainment, tornou-se coproprietário do BKFC. O anúncio causou ondas de choque entre os telespectadores na arena e que assistiam em casa, e ainda fez Chandler reagir no Twitter no sábado à noite.

Conor aqui fazendo movimentos… odeie ou ame, o cara está fazendo as coisas acontecerem. Com isso dito, eu o nocauteei em 10 minutos em 29 de junho às #UFC303 @TheNotoriousMMA -Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 28 de abril de 2024

“Conor está aqui fazendo movimentos”, escreveu Chandler. “Odeie ou ame, o cara está fazendo as coisas acontecerem. Com isso dito, eu o nocauteei em 10 [minutes] em 29 de junho no UFC 303.”

A luta entre McGregor e Chandler está em andamento desde antes de eles serem anunciados como treinadores na temporada mais recente do O ultimo lutador. Depois de mais de um ano se perguntando quando – ou mesmo se – isso iria acontecer, o CEO do UFC, Dana White, fez o anúncio na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 300 no início deste mês.