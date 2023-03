Meghan Markle e o príncipe Harry podem ser alvo de piadas do Oscar após a confusão de South Park

TO efeito que South Park tem nas celebridades quando elas são satirizadas no programa às vezes pode desencadear uma reação em cadeia que Meghan Markle e Príncipe Harry também pode experimentar. Desde que ambos fizeram parte do famoso desenho animado, muitos já zombaram do casal real pelo que eles realmente representam. Em uma sociedade polarizada que prospera através da divisão na América, Meghan Markle e o príncipe Harry podem facilmente se tornar alvo de muitas piadas porque se tornaram alvos fáceis. Esse efeito também pode ocorrer durante o Oscar do próximo domingo. Ainda não sabemos quantos comediantes vão se apresentar no evento, mas Jimmy Kimmel já é o anfitrião e não pode perder a oportunidade de tirar sarro deles.

Mas um dos maiores especialistas em relações públicas da Grã-Bretanha, Matt Yanofsky está convencido de que esta é a oportunidade perfeita para ambos serem ridicularizados diante do mundo. Ele considera que esse tratamento de South Park fez com que eles não se sentissem mais intocáveis. Isto é o que Yanofsky disse às pessoas no The Mirror: “Meghan e Harry não são mais intocáveis ​​nos Estados Unidos. ‘South Park’ é um show que é adquirido na cultura pop. Ninguém o está cancelando, e tem um histórico de dizer o que todo mundo pensa, mas tem medo de dizer. Ao satirizar o casal, eles deram permissão a outras pessoas para finalmente dizerem o que pensam sobre Meghan e Harry, como vimos da mesma forma no especial de stand-up de Chris Rock. É 50/50 se eles brincarem sobre o casal no domingo ou se eles começarem a zombar de Meghan e Harry em cinco anos. Será interessante ver o que acontece.

Harry e Meghan irão ao Oscar?

Em meio à ameaça iminente de ser assado no Oscar, não podemos imaginar Maghen Markle e o príncipe Harry participando da cerimônia. Eles não são indicados a nada e só participariam se fossem convidados para apresentar uma categoria. Tanto quanto sabemos, eles não confirmaram se vão ou não à cerimónia. No entanto, veremos se eles estarão presentes no evento a partir das primeiras horas de domingo. Eles foram avisados ​​de que são um jogo justo para qualquer um que queira fazer uma piada sobre eles. Esperançosamente, eles não reagirão como Will Smith fez no ano passado, quando Chris Rock brincou sobre sua esposa.