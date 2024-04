Mike Myers faz uma aparição pública surpresa enquanto os fãs aplaudem sua transformação corporal

MIke Myers, que regularmente fica longe dos olhos do público, recentemente fez uma aparição pública surpresa no AFI Life Achievement Award Gala Tribute em Hollywood e as pessoas ficaram chocadas com seu novo visual.

Mike Myers mostra cabelo grisalho cortado na gala

O Ator canadense de 60 anos evidentemente estava se divertindo muito, pois tinha um sorriso enorme enquanto caminhava pelo tapete vermelho enquanto usava um penteado grisalho cortado e uma barba rala.

De acordo com especialistas em celebridades, este é o primeiro evento público onde eles viram Ator do mundo de Wayne. A função mais recente que assumiu foi David O Russell filme intitulado Amsterdã em 2022, onde compartilhou os créditos com Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, Rami Malek e Taylor Swift.

O Poderes de Austin o fandom está esperando por uma quarta parcela do espião cômico e, embora não tenha dito que a franquia havia chegado ao fim, ele mencionou que as pessoas veriam Dr. Mal em breve. “Não posso confirmar nem negar a existência ou inexistência de tal projeto, existindo ou não. [That’s a] confirmação de confirmação não confirmada.”

O ator acrescentou “Bem, você verá o Dr. Evil em breve, em algum lugar da cultura. Mas no filme, você sabe, tive três filhos com menos de sete anos. Eles demoram muito para escrever, sempre demoraram. Jay [Roach]Tem sido muito louco. Ele está fazendo um filme fantástico agora em que está trabalhando. Mas… parece bom.”

Myers e sua esposa Kelly Tisdale compartilham Spike, 12, Domingo, 10, e Paulina, 8e dedicaram a maior parte de seu tempo para criá-los e garantir que não fiquem impressionados com seu status de Hollywood “Eles estão extremamente desinteressados ​​​​com qualquer coisa [I do]. Você sabe, o que é ótimo.”