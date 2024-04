Jamal Murray ouviu apenas seu corpo para decidir que seria o carrasco do Lakers de LeBron James

Jamal Murray superou uma distensão na panturrilha esquerda, a sugestão da administração de que ele ficasse de fora e outro feno do Los Angeles Lakers para marcar 32 pontos e afundar o vencedor do jogo faltando 3,6 segundos para o fim da noite de segunda-feira.

Isso enviou Lebron James à sua primeira eliminação nos playoffs e o Nuggets de Denver cambaleando para a segunda rodada com um Vitória por 108-106 no jogo 5 que contou com 16 mudanças de liderança e 10 empates e só foi garantido quando Príncipe TaurinoO esforço de meio campo de Heidelberg ficou aquém quando o tempo expirou.

LeBron James dá a coragem de sua vida no jogo 4 de Lakers x Nuggets

“Um salve para o Lakers, eles nos deram uma ótima série”, disse Murray, que também marcou o primeiro golo dos playoffs da franquia no Jogo 2.

“Essas são fotos com as quais você sonha quando criança”, disse Murray, que chamou esta de apenas “um pouco melhor”.

Se não fosse por sua determinação obstinada – e desafio – Murray nunca teria tido a chance de selar a série.

“Cheguei um pouco mais cedo hoje para ver se conseguiria ir, e senti que poderia, e eles simplesmente não queriam que eu arriscasse”, contou Murray, que se aqueceu com uma bolsa de gelo amarrada para sua panturrilha machucada. “Eles me disseram não. Eles me disseram não.

“E eu não disse não. Não queria deixar meus companheiros de equipe lá fora”, acrescentou Murray, que perdeu 23 jogos devido a lesão em 2023-24. “Temos lutado durante toda a temporada. Todo mundo se machucou em algum momento, todo mundo está passando por alguma coisa e eu simplesmente não seria capaz de viver comigo mesmo se não fosse capaz de jogar este jogo.

“Estou feliz que eles me ouviram – e me ouviram ouvindo meu corpo – e apenas confiaram em mim.”

Os dois lances livres de James empataram em 106 faltando 26 segundos para o fim e os Nuggets, assim como fizeram no jogo 2, evitaram o tempo limite e Murray pegou a bola em uma tela alta e rolou para sua esquerda, tremendo Austin Reaves enquanto ele cruzava a pista e balançava o pé de 14 pés.

“Esse garoto é um guerreiro, cara.” O técnico do Nuggets, Michael Malone disse. “Quanto maior o momento, a criança continua a brilhar.”

LeBron James fez 30 pontos e 11 assistências

Nikola Jokićque cometeu sete viradas atípicas, perdeu por pouco seu 19º triplo-duplo nos playoffs da carreira com 25 pontos, 20 rebotes e nove assistências e Michael Porter Jr.

James fez 30 pontos e 11 assistências e Anthony Davis fez 17 pontos e 15 rebotes mas parecia incomodado na reta final depois de bater com o ombro esquerdo em MPJ no segundo tempo.

O Nuggets avançou para enfrentar o Minnesota Timberwolves na segunda rodada, a partir do próximo fim de semana. Essa série começa em Denver, onde o Nuggets é o melhor da Conferência Oeste por 36-8, incluindo 3-0 nos playoffs.

Não que tenha sido fácil.

Os Nuggets ficaram atrás por cerca de três quartos dos minutos desta série, eles lutaram contra prolongadas quedas de tiro e são um grupo machucado que definitivamente pode usar o resto.

“Em primeiro lugar, tire o chapéu para eles”, disse James. “Os atuais campeões. Eles são um ótimo time. Super bem treinados e fizeram as jogadas para vencer a série. Você dá crédito a quem merece, isso é certo.”

Davis igualou os 16 pontos de Murray no primeiro tempo e o Lakers liderou por 53 a 50 no intervalo. Eles aumentaram essa vantagem para nove pontos, mas o Nuggets fechou em uma sequência de 21-10 para assumir uma vantagem de 81-79 no quarto período, que foi apertado até o toque da campainha.

O Nuggets, que derrotou o Lakers nas finais da Conferência Oeste no verão passado a caminho da conquista do primeiro campeonato da franquia na NBA, venceu o Lakers pela 12ª vez nos últimos 13 jogos.

A única outra vez que James foi eliminado na primeira rodada dos playoffs foi em 2021, quando o Phoenix Suns venceu o LA em seis jogos.

Portanto, esta foi a mais curta das 17 viagens de James aos playoffs, apesar do Lakers ter levado os campeões à beira do abismo em todos os cinco jogos.

“Eu não poderia estar mais orgulhoso da nossa tripulação, apesar de tudo o que aconteceu”, disse O técnico do Lakers, Darvin Ham, que com certeza estará na berlinda. “É claro que a série não foi a nosso favor, não começou do jeito que queríamos, mas para vencer aquela em casa, lutar com unhas e dentes hoje para conseguir essa, nossos rapazes mostraram muita coragem e muito caráter.”