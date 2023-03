Riley Gaines é contra a nadadora trans Lia Thomas: ‘Isso não é progressivo’

EUn o que já é considerado um tema extremamente polêmico entre os esportes femininos, o caso da nadadora Lia Thomas é um grande ponto de debate no Estados Unidos. A atleta transgênero semiprofissional competiu contra mulheres biológicas no NCAA circuito universitário e conquistou duas medalhas de primeiro lugar. Muitas das mulheres que competiram contra ela estão se opondo a uma mulher trans para competir contra elas. Riley Gaines é uma das mulheres que empataram em quinto lugar durante uma competição contra Lia Thomas e decidiu falar recentemente. Ela foi entrevistada por vários meios de comunicação diferentes para contar sua história.

Foi o que ela disse a vários meios de comunicação sobre a inclusão de Lia Thomas na natação feminina: “Isso não é progressivo. Não estamos avançando. Na verdade, é exatamente o oposto. Estamos voltando 50 anos no tempo antes do Título IX . Temos que deixar as pessoas saberem como um grupo que a maioria de nós, atletas do sexo feminino – ou mulheres em geral – não concordamos com isso. Se nós, como atletas do sexo feminino, não estamos dispostas a nos defender, não devemos esperar que alguém outra pessoa para nos defender. Alguém tem que falar a verdade. Então eu fiz. Você realmente tem que dedicar todos os seus quatro anos de faculdade para se destacar. É um grande compromisso de tempo e é definitivamente uma jornada ao longo da vida.”

O debate público sobre Lia Thomas

nadadora transgênero Lia Thomas tem estado no centro de todos os debates sobre gênero na Estados Unidos da América e até outros países. Existem muitas colegas nadadoras que apoiam Lia e lutam pelo seu direito de ser considerada mulher neste esporte. Mas há um número crescente de mulheres que não gostam de nada disso e acusam Thomas de competir no circuito masculino na adolescência por três anos. O que as mulheres contra Lia Thomas argumentam é que o processo de puberdade não pode ser ignorado quando uma mulher transgênero pretende competir em qualquer esporte profissional.