Tokens de torcedor: o melhor: a elite do futebol está no Socios.com

Aentre os vencedores e protagonistas da sétima edição do Prêmios The Best da FIFA têm seu espaço no Socios.com. É uma cerimónia de entrega de prémios pelos sucessos alcançados no passado 2022 e onde se destaca a presença do argentino, embora também haja um espanhol que brilhou.

Argentina está comemorando. A Seleção que possui seu Fan Token $ARG no Socios.com conquistou quatro prêmios: Emiliano Martinez como melhor goleiro, Lionel Scaloni como melhor técnico, e a Argentina como a melhor torcida do mundo.

Mas o grande prêmio foi para Leo Messi: O atacante argentino consolidou seu status de GOAT com a Copa do Mundo no Qatar 2022.

Além dos protagonistas argentinos, também houve presença espanhola na gala, já que o Barcelona Alexia Putellas conquistou seu segundo The Best consecutivo, proclamando-se a melhor do mundo em 2022. Apesar da lesão, seu time conquistou a tríplice Liga, Copa do Rei e Supercopa, além do vice-campeonato da Liga dos Campeões, que são argumentos mais do que suficientes para lhe render um novo reconhecimento individual.

O que é o Socios.com?

Socios.com, a plataforma por trás do Fan Tokens, fornece às organizações esportivas uma ferramenta para se conectar com seus torcedores, onde eles podem se envolver ativamente na vida de seus clubes favoritos, participando de decisões por meio de pesquisas e sendo elegíveis para ganhar prêmios e brindes exclusivos. .

A Socios.com é propriedade da Chiliz, líder global em soluções blockchain para a indústria esportiva. Mais de 170 organizações esportivas em todo o mundo usam sua tecnologia para interagir com seus fãs. Isso inclui gigantes globais do futebol em ambos os lados do Atlântico, como Paris Saint-Germain, FC Barcelona, ​​Manchester City, Juventus, Arsenal, Corinthians, Flamengo e River Platemas também Copa Davis de tênis, UFC (artes marciais mistas), clubes de e-sports, equipes de Fórmula 1 e mais de 50 franquias das principais ligas profissionais dos EUA.