Vídeo do UFC Las Vegas: Davey Grant aposenta Raphael Assunção com raro triângulo reverso nos segundos finais

Davey Grant parecia estar a segundos de perder a luta para Raphael Assunção antes de realizar uma rara finalização no terceiro round.

No card preliminar do UFC Las Vegas, no sábado, Grant e Assunção se enfrentaram e, no terceiro, Assunção trabalhou para uma queda quando Grant agarrou a cerca.

O árbitro Keith Peterson interrompeu a ação para tirar um ponto, mas não colocou os lutadores de volta na mesma posição. Grant acabou acertando um soco giratório que machucou Assunção antes de fechar um triângulo invertido que colocou seu oponente para dormir faltando apenas 17 segundos para o final da luta.

Confira o vídeo da sequência selvagem abaixo.

Após o resultado, Assunção colocou as luvas no centro do octógono e anunciou sua aposentadoria do esporte.

O lutador de 40 anos encerra sua carreira com um recorde profissional de 27-10, que inclui uma corrida de 12-7 dentro do octógono desde sua estreia promocional em março de 2011 no UFC 128. Antes disso, Assunção tinha cinco lutas correr no WEC.

Grant conquistou sua segunda vitória consecutiva com uma finalização no terceiro round depois de parar Louis Smolka no terceiro round em sua luta anterior no UFC Vegas 54 em maio de 2022.