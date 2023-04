Allen Robinson II é a mais nova arma de Kenny Pickett enquanto Steelers e Rams negociam antes do Draft da NFL, por relatório

Allen Robinson está pronto para uma nova casa, já que o wide receiver está sendo negociado pelo Los Angeles Rams para o Pittsburgh Steelerstendo este último apenas de pagar $ 5 milhões de dólares de Robinson’s$ 15,25 milhões.

De acordo com Tom Pelissero, da NFL Network, os Rams receberão uma escolha de 7ª rodada em 2023 e, em troca, os Steelers também receberão uma escolha de sétima rodada dos Rams.

Isso ocorre depois que o WR passou apenas uma temporada em LA, lutando para ser uma segunda arma para Matthew Stafford, principalmente devido a uma lesão. Robinson tentará recuperar sua forma nas temporadas de 2019 e 2020, quando registrou mais de 1.100 jardas cada, caindo para 750 desde então.

O Rams deu permissão ao Steelers para fazer um exame físico no jogador, com a troca dependendo de quão confortável Pittsburgh está com os resultados, mas há pouca ou nenhuma dúvida sobre o ex-Pro Bowler pousar na “cidade do aço”.