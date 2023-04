Apostas online nas redes sociais: Confira alguns dos famosos que têm parcerias com sites de apostas

Se o marketing de influência é o meio mais eficaz para que uma marca alcance sua audiência hoje em dia, então as casas de apostas estão seguindo a estratégia certa. Os sites estão investindo não apenas na gestão de seus perfis oficiais, mas também na contratação de figuras públicas. Confira abaixo algumas dessas parcerias:

Neymar em parceria com a Blaze

O Neymar fechou no final de 2022 um contrato de vários anos com a Blaze, com a missão de juntos trazerem uma experiência nova para os usuários da casa, essa parceria inclui lives mensais no canal da Twitch do Neymar, onde ele distribui prêmios para os participantes.

“Neymar é um dos melhores jogadores de futebol do mundo e tem milhões de seguidores e a Blaze é a maior plataforma de cassino online da América Latina. Nossa colaboração irá trazer uma experiência de jogo completamente nova para nossos usuários”, afirmou o COO da Blaze, Nick van Gorsel.

Sobre a Blaze

A Blaze foi lançada em 2018, e é referência em jogos de cassino. Ela oferece um jogo exclusivo, chamado Crash, que pode ser encontrado dentro do site como um dos jogos favoritos do Neymar. Utilizando o código promocional SDA1000 na hora do cadastro, os usuários recebem um bônus de até R$1000 + 40 rodadas grátis.

Casimiro em parceria com a EstrelaBet

A parceria, que já tinha acontecido durante as transmissões dos jogos da copa no canal CazéTV, permanecerá para as transmissões do Brasileirão 2023. Na copa, a audiência do CazéTV bateu recordes de audiência, com quase 7 milhões de inscritos.

“A parte mais legal do nosso trabalho é aliar os nossos interesses com pessoas do bem. E o Cazé representa tudo que a gente vê de melhor nesse setor, pela espontaneidade, o modo de trabalhar. Pessoalmente, eu gosto muito dos vídeos e rio com todos (risos). Casimiro é um dos principais comunicadores do Brasil hoje”, afirmou o head de patrocínios da EstrelaBet, Rafael Zanette.

Sobre a EstrelaBet

Casa de apostas fundada em 2021, a EstrelaBet surpreende bastante pela qualidade dos seus serviços oferecidos. Assim como a Blaze, ela também oferece um jogo Crash exclusivo chamado Stelar. Para novos usuários, a casa oferece bônus de até R$200 para serem usados no seu jogo exclusivo.

Deolane Bezerra em parceria com a Esportes da Sorte

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra tem parceria com a Esportes da Sorte, e ela vem divulgando para seus os milhares de seguidores a casa de aposta em suas redes sociais, em especial um dos principais jogos da casa, o Spaceman!

“A Deolane é uma grande parceira nossa. É uma influencer que se comunica bem, possui bom alcance e que temos conseguido fazer um trabalho muito satisfatório. A presença dela no reality, inclusive, é muito positiva. Até mesmo o perfil dela no Instagram e a campanha para que ela vença o programa, é toda feita com a nossa paleta de cores. É mais uma maneira de nos aproximar também do público que chega através do reality”, disse Daniel Trajano, diretor comercial da Esportes da Sorte.

Sobre a Esportes da Sorte

A Esportes da Sorte é um site de apostas lançado em 2018 e se preocupa em oferecer os melhores serviços aos seus usuários, como por exemplo saques ilimitados, depósito mínimo de apenas R$1,00 e bônus de cassino de até R$300 para os novos usuários com o código CASSINOVIP.