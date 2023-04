Between the Links: Nate Diaz briga, Sergei Pavlovich chega, Gervonta Davis deslumbra, BKFC 41 e UFC Vegas 72

Nate Diaz ganhou as manchetes mais uma vez neste fim de semana, quando o nativo de Stockton se viu em uma Bourbon Street Brawl que resultou em um possível influenciador sendo sufocado nas ruas.

Mike Heck está de folga esta semana, então Jed Meshew intervém para hospedar uma edição totalmente nova de Between the Links, onde o painel discute as brigas de rua de Nate Diaz e a prisão pendente, além disso, isso coloca a luta de Nate com Jake Paul em risco? Além disso, a equipe debate a grande vitória de Sergei Pavlovich no UFC Vegas 71, o que exatamente Curtis Blaydes estava pensando, o lugar de Patchy Mix na hierarquia do peso-galo, a vitória espetacular de Gervonta Davis sobre Ryan Garcia, o fim de semana que vem com BKFC 41 e UFC Vegas 72, e mais.

O apresentador convidado Jed Meshew modera a luta entre José Youngs do MMAFighting e Brian Campbell do Morning Kombat. Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.