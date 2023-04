Boxe: Oscar de la Hoya nomeia rival imbatível de Canelo

Canelo Alvarez x John Ryder acontecerá no dia 6 de maio em Guadalajara, México e enquanto os dois lutadores se preparam para a luta, Oscar de la Hoya fez algumas afirmações sérias ao nomear quem acredita ser um rival imbatível para Canelo Alvarez.

De la Hoya acredita que Bivol é um adversário imbatível para Canelo.

Canelo Alvarez disse em mais de uma ocasião que espera fazer a revanche deste ano contra Dmitry Bivol, o lutador que o derrotou no ano passado, quando ele o conheceu em 175 libras.

De la Hoya deu a Bivol seu voto de confiança por acreditar em uma possível revanche contra o Bivol, o lutador russo sairá por cima. “Ele nunca vai vencê-lo”, disse De la Hoya com veemência em entrevista ao Fight Hype.

Oscar de la Hoya deu detalhes sobre por que acredita que o russo é um adversário imbatível para Alvarez

O ‘Garoto de Ouro’ se concentrou nas questões técnicas ao falar sobre as vantagens do Bivol sobre o Canelo e mencionou que tudo era uma questão de estilo.

“Estilos fazem as lutas. Acredite em mim“Não sabemos o que aconteceu com o árbitro”, expressou ironicamente sobre o fato de o árbitro ter interrompido as ações naquela noite, devido à grande vantagem do Bivol sobre Canelo.

Dmitry Bivol quer lutar contra Canelo até 168 libras, diz seu gerente: “Ele não quer mais desculpas“.

Parece que Canelo não terá a revanche desejada como ele pensava, já que o empresário de Dmitry Bivol, Vadim Kornilov, disse ao Little Giant Boxing que o campeão meio-pesado da WBA quer descer de peso para uma possível luta contra Alvarez.

Isso se deve ao fato de que Russo não quer que Canelo tenha mais desculpas enquanto ter todos os títulos em jogo o torna atraente.

“Bivol já o venceu. Ele não está tão motivado e realmente não é um grande desafio para ele. Então eles têm que cumprir certos termos que estamos pedindo, e um desses termos agora é que Bivol quer lutar com ele em 168.”

Entretanto, Canelo manifestou o desejo de passar para a classe de peso de 175 libras mais uma vez para ter uma revanche com Bivol, querendo silenciar todos os seus detratores.