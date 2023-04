Bryce Young, Will Levis ou CJ Stroud: Qual jogador será a escolha número 1 do Draft da NFL de 2023?

Tprimeira rodada do 2023 Draft da NFL será realizada na quinta-feira. O local deste ano será Kansas City, a casa dos campeões chefesenquanto o Missouri se veste para receber pela primeira vez o draft que acontece desde 1936.

Nesta ocasião, ao contrário de muitas outras, algumas horas antes do Comissário Roger Goodell pega o microfone e coloca o Carolina Panthers no relógio, embora certamente ganhando as vaias dos presentes, não está claro qual jogador será selecionado com a escolha nº 1.

Qual time tem a primeira escolha no Draft da NFL?

O Chicago Bears negociou a escolha número 1 para o Carolina Panthers em março, como a franquia Windy City já tem em Justin Fields um zagueiro que deve ser o personagem central do time no futuro.

Carolina, por outro lado, vive um inferno desde a saída de cam newton, quem eles escolheram em primeiro lugar geral no Draft de 2011. Isso significa que eles estão desesperados para encontrar seu novo rosto da franquia nesta quinta-feira em Kansas City.

Bryce Young é o grande favorito

De acordo com o DraftKings Sportsbook, Jovem é o principal favorito a ser selecionado como o número 1 geral. O quarterback da Universidade do Alabama é um passador estelar, considerado pela maioria dos especialistas como o jogador que poderia se tornar o NFLé a nova estrela. Ele brilhou na NCAA em 2021, quando ganhou o Troféu Heisman. No entanto, não conseguiu se destacar no ano passado.

QBs mais votados para o Draft

Não devemos descartar uma grande surpresa nesta quinta-feira, pois também há rumores de que a Universidade de Kentucky Will Levisbem como do estado de Ohio CJ Stroudpoderia arrebatar a escolha número 1 de Jovem.

De acordo com o DraftKings Sportsbook, Levis é o segundo favorito a ser a primeira escolha em +800, seguido por Stroud em +1.200.

Universidade da Flórida Anthony Richardson também é candidato a ser selecionado no primeiro turno do Draft. Vale lembrar que a última vez que um quarterback foi a primeira escolha do Draft foi quando o Jacksonville Jaguars selecionado Trevor Lawrence da Clemson University durante a edição de 2021.