Drew Maggi move a MLB com história de conto de fadas após estrear aos 33 anos: “Nunca desista!”

“Nunca deixe sua cabeça cair. Nunca desista, sente-se e sofra. Encontre outro caminho.” Esta declaração, feita pela lenda do beisebol Bolsa Paige– considerado por muitos como um dos maiores arremessadores de todos os tempos-, tornou-se uma fonte de motivação para quem busca chegar ao topo do esporte. Tornou-se um tanto icônico e é um lembrete emocionante para continuar, continuar lutando e manter a cabeça fria.

A história inspiradora de Draw Maggi resume lindamente esta citação. Depois de gastar 13 anos nas categorias de base, o infielder novato de 33 anos deu o salto sensacional para a liga principal na quarta-feira, fazendo sua estreia pelo Pittsburgh Pirates.

Apesar do A enfática vitória do Pirates por 8-1 contra os titãs da MLB, Los Angeles Dodgers, foi a emocionante estreia de Maggi que ganhou todas as manchetes. Sua história tocou o mundo esportivo e sem dúvida será uma fonte de inspiração em todas as esferas da vida.

Com o Pirates no controle de cruzeiro na oitava entrada e com a vitória praticamente garantida, Maggi recebeu a indicação do técnico Derek Shelton e, assim, seu sonho de toda a vida se tornou realidade. Ele foi aplaudido de pé ao entrar em campo, com a multidão eufórica aplaudindo por minutos a fio. “Maggi Maggi” foi entoado por todos os que estavam dentroque ficaram claramente tocados por sua perseverança e incrível conquista.

o jogador viu quatro arremessos de Alex Vesia antes de bater em um controle deslizante. “É o melhor strikeout que já fiz”, ele disse após o jogo com um enorme sorriso no rosto.

“Eu nunca esperei isso. Eu amo beisebol. Eu trabalhei por 13 anos, mas estava fazendo o que amava. O objetivo final são as grandes ligas. Apenas chegando aqui, meu nome está na história. Eu coloquei um grande- uniforme da liga, e dividi o campo com os maiores jogadores do mundo… Isso é inacreditável”, disse Maggi em entrevista pós-jogo.

Dividi o campo com os maiores jogadores do mundo… Isso é inacreditável Drew Maggi

“Eu vi meu pai chorando. Acho que nunca o vi chorar antes. Durante todos esses anos, eu me perguntava o que diria a meus pais se esse momento chegasse. Eles estiveram lá comigo. Ouvir essas palavras fez tudo valer a pena. Eu sei que os últimos 13 anos não foram desperdiçados. Obrigado a todos. Tudo é possível. Nunca desista”, concluiu.

Maggi jogou 1.154 jogos nas categorias de base antes de finalmente receber a convocação. Não há dúvida de que Satchel Paige ficaria orgulhoso de suas conquistas.