Tjulgamento na Espanha contra cantor colombiano Shakirapor uma alegada fraude fiscal de 14,5 milhões de euros, tem início previsto para novembro.

Fontes legais informaram na quinta-feira que um tribunal na cidade de Barcelonaonde Shakira morava com seu então companheiro Gerard Piquémarcou 20 de novembro como a data do julgamento, agendado para 12 sessões entre novembro e dezembro com cerca de 200 testemunhas.

No entanto, o julgamento pode ser encurtado se o artista, para quem a promotoria pede oito anos e dois meses de prisão e multa de 23,8 milhões de euroschega a um acordo de última hora com o Ministério Público, o Ministério Público e o Ministério Público Estadual, para aceitar a redução da pena em troca do reconhecimento da fraude.

A razão pela qual foram marcadas 12 sessões para o julgamento de Isabel Mebarak Shakira é o grande número de testemunhas propostas pelas partes, com 100 testemunhas propostas pelo Ministério Público, cerca de 30 pelo Ministério Público e 60 pela defesa.

O juiz perguntou às partes se seria possível reduzir o número de testemunhas, o que acusação e defesa estão dispostas a considerar para acelerar o julgamento.

Ao mesmo tempo, ele propôs que Shakiraque mora em Miami (Estados Unidos) após se separar do ex-jogador de futebol, compareceu apenas à sessão em que está marcada para depor e no último dia, em que a acusada tem o direito de fazer uma declaração final.

A promotoria a acusa de crimes contra o fisco por fraude 14,5 milhões de euros entre 2012 e 2014, fingindo que não residia na Espanha.

A sua defesa alega que só fixou residência em Espanha em 2014 e aponta que desde 2011 a cantora pagou mais de 104 milhões de euros em impostos em diferentes países.

A artista colombiana rejeitou em junho passado uma oferta do Ministério Público para chegar a um acordo que reduzisse as penas e evitasse o julgamento, o que não impede sua defesa de continuar negociando um pacto com as acusações nos próximos meses, que deve ser formalizado em um breve julgamento em Barcelona.