Kayla Simmons, estrela do vôlei que virou influenciadora, rouba a cena em Paris com fotos sensuais

Kayla Simmons, conhecida por ser uma das jogadoras de vôlei mais sexy do mundo, está curtindo férias em Paris. A influenciadora e ex-estrela do vôlei tem explorado os pontos mais famosos da cidade, como o Torre Eiffel e Louvree tem compartilhado sua jornada com seus 966.000 seguidores em Instagram.

Durante sua viagem, Kayla surpreendeu os fãs ao posar com um top decotado, mostrando sua figura peituda. Os fãs foram às redes sociais para expressar sua admiração pelo influenciador. Um seguidor disse: “Ela é LITERALMENTE DE tirar o fôlego”. Enquanto outro escreveu: “Adorei essas fotos, linda. Você está mais bonita”.

Kayla não é estranha em provocar seus fãs nas redes sociais com fotos picantes. Ela frequentemente trata seus seguidores com imagens de sua cansativa rotina de exercícios na academia e recentemente deixou seus fãs loucos com uma blusa decotada. Ela também exibiu seu corpo de praia em um biquíni floral.

Ela também tem uma conta popular OnlyFans

Além de sua presença na mídia social, Kayla também tem um OnlyFans conta, onde seus fãs podem pagar por conteúdo exclusivo. Com seus seguidores impressionantes, não é surpresa que Kayla esteja rapidamente se tornando uma das influenciadoras mais populares nas mídias sociais.

A impressionante ascensão de Kayla à fama começou quando ela era uma das melhores jogadoras do prestigiado time de vôlei da Marshall University. Desde então, ela passou a se tornar uma influenciadora de mídia social e usa sua plataforma para inspirar e entreter seus seguidores.

A viagem de Kayla a Paris não apenas permitiu que ela visse os pontos turísticos mais famosos da cidade, mas também permitiu que ela se conectasse com seus seguidores de uma maneira mais pessoal. À medida que sua popularidade continua a crescer, fica claro que Kayla Simmons é uma pessoa a se observar no mundo dos influenciadores de mídia social.