Martina Navratilova critica Lia Thomas: Pare de explicar feminismo para feministas

tênis lenda Martina Navratilova bateu em Lia Thomas depois que a nadadora transgênero apontou contra aqueles que supostamente a “apoiam pela metade”.

Ano passado, Thomas tornou-se o primeiro atleta abertamente transgênero a vencer um campeonato nacional da Divisão I da NCAA em qualquer esporte.

“Eles dizem, ‘Oh, nós respeitamos liacomo mulher, mulher trans ou o que quer que seja, respeitamos sua identidade, apenas não achamos justo'”, disse. Thomas disse no podcast ‘Dear Schuyler’ com Bailar Schuyler.

“Você não pode realmente ter esse tipo de meio apoio onde você fica tipo, ‘Oh, eu a respeito como mulher aqui, mas não aqui.'”

Navratilova estava tudo menos satisfeito com Thomas‘ comenta e foi ao Twitter para criticar o nadador transgênero.

“NEWSFLASH lia– não é justo. Não deveríamos ter que explicar isso para você repetidamente. Além disso, pare de explicar o feminismo para as feministas….” Navratilova escreveu.

Mês passado, Navratilov elogiou o World Athletics por sua decisão de não permitir que atletas transgêneros participassem de competições femininas.

“Após o anúncio do World Athletics, acho que a melhor ideia seria ter categorias ‘femininas biológicas’ e ‘meninas biológicas’ e depois uma categoria ‘aberta'”, escreveu ela em um artigo no The Times of UK .

“Seria uma categoria para todos: homens que se identificam como homens; mulheres que se identificam como mulheres; mulheres que se identificam como homens; homens que se identificam como mulheres; não-binários – seria um pega-tudo. Isso já é sendo explorado no atletismo e na natação na Grã-Bretanha.

“Fêmeas biológicas têm maior probabilidade de competir na categoria feminina biológica, pois essa é sua melhor chance de vencer e mantém o princípio da justiça. Com uma categoria ‘aberta’, não há pontos de interrogação, ressalvas, asteriscos ou dúvidas. É uma solução simples.

“Uma vez que alguém passou pela puberdade masculina, não há como apagar essa vantagem física. Você não pode simplesmente voltar no tempo, por exemplo, tentando baixar os níveis de testosterona.”