Nate Diaz se entrega à polícia de Nova Orleans após mandado de prisão por agressão de segundo grau

Nate Diaz se entregou.

O representante de Diaz, Zach Rosenfield, divulgou um comunicado à mídia na quinta-feira, anunciando que o ex-lutador do UFC se entregou ao Departamento de Polícia de Nova Orleans depois que um mandado de prisão foi emitido para Diaz após seu envolvimento em uma briga de rua na Bourbon Street no fim de semana passado.

Veja o comunicado completo aqui:

Nate se entregou voluntariamente ao Departamento de Polícia de Nova Orleans esta manhã, aproximadamente às 7h10. TC. Continuamos ansiosos para apresentar todas as evidências e vídeos que mostram que Nate estava agindo em legítima defesa.

O mandado de prisão é por suspeita de agressão de segundo grau. Essas acusações são consideradas crime na Louisiana e acarretam uma pena potencial de até oito anos de prisão “com ou sem trabalhos forçados” e/ou multa de até US$ 2.000.

Diaz participou do Misfits Boxing 6 em Nova Orleans na última sexta-feira e se envolveu em duas altercações separadas, primeiro quase se metendo em uma briga com o astro de reality show Chase DeMoor e, mais tarde, à noite, se encontrando em uma briga com o sósia de Logan Paul, Rodney Petersen, o último dos quais foi sufocado inconsciente por Diaz.

Em um comunicado divulgado na terça-feira via Rosenfield, Diaz afirmou que suas ações foram em legítima defesa:

O advogado de Nate espera apresentar todos os fatos sobre este incidente ao promotor distrital, o que demonstra claramente que um lutador treinado chamado Rodney Petersen perseguiu Nate agressivamente com a intenção de enfrentá-lo e, ao fazê-lo, Nate agiu inteiramente em legítima defesa. Nenhum outro comentário será feito neste momento.

Ainda não se sabe se os problemas legais de Diaz afetarão sua próxima luta de boxe com Jake Paul, marcada para 5 de agosto em Dallas.