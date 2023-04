O estacionamento da cidade de Nova York desaba, matando 1; ferindo 5

A Garagem desabou na terça-feira em Lower Distrito financeiro de Manhattanmatando um trabalhador, ferindo cinco e esmagando carros enquanto pisos de concreto caíam uns sobre os outros como uma pilha de panquecas, disseram autoridades.

Veículos caíram no que parecia ser um fluxo congelado de sedãs e SUVs. As pessoas próximas descreveram um estrondo assustador, seguido de gritos.

Ahmed Scott chegou para buscar seu carro depois do trabalho e encontrou um desastre em andamento.

“Guarda! 911! 911! Há um prédio desabando na Ann Street”

Em um vídeo que ele gravou do outro lado da rua, alguém fora da câmera grita: “Guarda! 911! 911! Há um prédio desabando na Ann Street”, seguido pelo som de algo se amassando. Cerca de 45 segundos depois, duas mulheres saíram correndo, dizendo que o prédio caiu enquanto elas estavam dentro dele. Um homem está em uma escada de incêndio enquanto os espectadores tentam descobrir como ajudá-lo a descer. Ele finalmente fez, Scott disse.

“Espero que não haja mais ninguém lá”, Scott lembrou-se de ter pensado, preocupado com os trabalhadores da garagem que havia conhecido.

Para Jadess Speller, uma estudante de uma escola próxima Universidade Pace, o colapso “parecia um terremoto – como se a terra se abrisse por dentro, como se fosse tão violento”. Outros alunos descreveram ter visto carros caindo no prédio.

Um veículo caiu na entrada da garagem, mostrou uma foto postada pelo gabinete do prefeito Eric Adams.

Buscas continuaram na noite desta terça-feira

As autoridades acreditavam ter encontrado todos dentro do prédio, mas as buscas continuaram na noite de terça-feira para garantir que ninguém estivesse em nenhum dos carros esmagados, disse o chefe de operações do Corpo de Bombeiros. João Esposito disse. Um funcionário da garagem foi resgatado por um telhado vizinho depois de ficar preso em um andar superior, disse ele.

“Ele estava consciente e alerta e movendo-se, chamando-nos. Ele simplesmente não conseguia descer”, disse Esposito. Quatro dos feridos foram hospitalizados e estão em condição estável, e o quinto recusou atendimento médico, disse ele.

A garagem cedeu por volta das 16h, a poucos quarteirões do Prefeitura e a Ponte do Brooklyn, e cerca de meia milha (0,8 km) da Bolsa de Valores de Nova York. A Pace evacuou um dormitório adjacente e um prédio de salas de aula e cancelou todas as aulas noturnas enquanto avaliava a segurança dos prédios. Funcionários da escola enviaram os alunos deslocados para um centro estudantil enquanto trabalhavam em outras acomodações.

Don Mulligan estava no 17º andar de um hotel próximo quando ouviu um rugido como um jato voando acima e sentiu o balanço do arranha-céu.

“Você sabia que algo estava acontecendo”, disse Mulligan, de Cincinnati. O hotel foi evacuado, disse ele.

A estrutura de três andares é uma garagem desde a década de 1920

Não ficou imediatamente claro o que causou o colapso. Os registros do Departamento de Edifícios da Cidade mostram que a estrutura de três andares tem sido uma garagem pelo menos desde a década de 1920, e não há licenças recentes para construção.

As mensagens foram deixadas para uma empresa de estacionamento que lista a garagem como uma de suas propriedades.

O colapso deixou o prédio “completamente instável”, disse Adams em entrevista coletiva. Esposito disse que os bombeiros tiveram que se retirar devido ao perigo, realizando buscas com um drone e um cão robótico.

O prédio estava “totalmente destruído, desabou até o chão do porão”, interino Comissário de Edifícios Kazimir Vilenchik disse.

William Flashnick, 19, estava em uma sala de aula Pace quando ele e seus amigos pensaram ter ouvido uma explosão e correram para uma janela para olhar. Ao abrirem a janela, uma nuvem de poeira espessa ergueu-se no ar.

Quando clareou, eles espiaram a estrutura do estacionamento, onde os carros foram jogados em pedaços e um deck superior se abriu.

Flashnick inicialmente se preocupou por toda a vida. Um de seus primeiros pensamentos foi sobre o World Trade Centerque paira sobre o bairro.

“Nós surtamos. Dada a história deste lugar, é um pouco assustador”, disse ele.