Post Malone cumprimenta fãs e corta fita em Raising Cane’s que ele projetou

post malone O exclusivo Raising Cane’s está oficialmente aberto para negócios, e o rap-n-roller conduziu as tarefas de corte de fita na quinta-feira para selar o acordo !!!

O artista certificado como Diamante instigou a equipe dentro de seu restaurante e autografou xícaras antes da inauguração com muito entusiasmo.

Do lado de fora, Post manteve a mesma energia… batendo palmas e posando para fotos com enxames de fãs que ignoraram a chuva e se reuniram no novo local de Midvale, Utah.