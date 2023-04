Se há alguém que pode marcar um A + em parecer um chefe enquanto abre caminho no meio de uma multidão cheia de fãs … é claro que é Kim Kardashian! Estude as duas imagens e veja se consegue passar no teste encontrando as alterações alteradas! Deixa isso com a Kim…





Fonte: TMZ

Todos os direitos de imagens e texto são da TMZ.