Caitlin Clark chega feliz com o novo companheiro de equipe favorito para a estreia no Indiana Fever

Aembora houvesse uma subseção de fãs, possivelmente inimigos, que afirmavam que Caitlin Clark foi um péssimo companheiro de equipe enquanto estava no Hawkeyes de Iowatudo o que veio à luz sugeriu o contrário.

Mas depois de quatro temporadas em Iowa e com um novo ambiente agora que ela está no Febre Indianamuitos estavam se perguntando como ela se adaptaria a ser companheira de equipe com Veteranos da WNBA. Se sua chegada para sua estreia na pré-temporada fosse alguma indicação, ela está se dando muito bem.

Quem é Erica Wheeler, companheira de chapa de Caitlin Clark?

Clark chegou com Érica Wheeler, uma armadora de 33 anos que está entrando em sua nona temporada no campeonato. Os dois estavam sorrindo e contando piadas quando chegaram ao Centro do Parque Universitário em Arlington, Texas.

Veículo com rodas começou todos os 40 dos jogos do Indiana na temporada passada, depois de passar dois anos longe do time. Ela estava com febre desde 2016 a 2019 antes disso.

Ela começou o primeiro jogo de pré-temporada do Fever ao lado de Clark NaLyssa Smith, Lexie Casco e Aliá Boston. Wheeler e Clark compõem a quadra de defesa, então não foi surpresa ver os dois já tendo uma ótima química fora da quadra. Indiana espera que isso também seja levado ao tribunal.