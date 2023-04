Raquel Pennington x Irene Aldana 2 é anunciado para a luta principal do UFC Vegas 73

Duas peso-galos femininos do ranking são as lutas principais do UFC Vegas 73.

A revanche entre Raquel Pennington e Irene Aldana é oficial para a luta principal de cinco rounds do UFC Vegas 73, que acontece no dia 20 de maio, no UFC APEX, em Las Vegas. A promoção anunciou o confronto na terça-feira.

Pennington conquistou anteriormente uma vitória por decisão dividida sobre Aldana no primeiro encontro da dupla na eliminatória do UFC on ESPN 4 em julho de 2019.

A revanche entre Pennington, 34, e Aldana, 35, provavelmente decidirá o próximo desafiante para o vencedor da luta da trilogia do campeonato do UFC 289 em 10 de junho entre a campeã peso galo feminino do UFC Amanda Nunes e a ex-campeã Julianna Peña.

Pennington (15-8) é atualmente a terceira peso-galo feminino do MMA Fighting no mundo. “Rocky” venceu cinco lutas consecutivas desde 2020, incluindo uma decisão dividida sobre Ketlen Vieira em janeiro passado, que a colocou à beira da disputa pelo título.

Aldana (14-6) é a 6ª melhor peso-galo feminino do MMA Fighting no mundo. Ela foi brevemente ligada a uma possível luta contra Nunes antes que o UFC decidisse Peña como o próximo desafiante ao título da divisão. A lutadora mexicana venceu quatro de suas últimas cinco lutas, com destaque para um trio de nocautes sobre Vieira, Yana Santos e Macy Chiasson.

Outras lutas anunciadas para o UFC Vegas 73 incluem: