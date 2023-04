Sede da CODEVASF sairá de Penedo para Maceió, confirma Jornal O Globo

Prefeito Ronaldo Lopes vem alertando há semanas e tenta reverter essa decisão

O jornal O Globo publicou uma matéria confirmando a saída da sede da CODEVASF de Penedo para Maceió, o que tem gerado controvérsias por parte da oposição e grande descontentamento na região. O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, tem se posicionado contra essa decisão e lutado em defesa do interesse de sua cidade e dos municípios do interior da bacia do São Francisco.

De acordo com a publicação do jornal O Globo:

Avanços de Lira e União Brasil em cargos de estatais provocam reações do PT. Lula ampliou espaço para Lira e UB, Codevasf, Dnocs. Esta distribuição de olho na aprovação de temas como o novo arcabouço fiscal e a MP da reforma ministerial. Em comum, os dois órgãos têm capilaridade e orçamento robusto em 2023: R$ 1,8 bi para a Codevasf e R$ 900 mi para o Dnocs. Em AL a influência de Lira na Codevasf envolveu até uma transferência de sede, aprovada pelo Conselho de Administração. A superintendência alagoana passa a operar na capital Maceió, enquanto o município de Penedo, sede atual, ficará com um escritório de apoio. A redução da estrutura gerou uma reclamação pública do prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes (MDB), que a considerou “muito prejudicial” aos municípios do interior na bacia do São Francisco, o que não é o caso da capital. A troca foi atribuída por aliados do senador Renan Calheiros, a uma demonstração de força de Lira, que, em entrevista a rádio local elogiou a operação Codevasf, irrigada pelo orçamento.

Recentemente, o político Guilherme Lopes, filho do prefeito Ronaldo Lopes, anunciou a saída da sede da CODEVASF em seu programa de rádio na Penedo FM, gerando reações da oposição que apoia Arthur Lira, atual Deputado Federal e responsável pela gerência da CODEVASF. Porém, a declaração de Guilherme Lopes foi inicialmente negada por aliados de Arthur Lira e provocou até uma entrevista do Presidente da Câmara para falar sobre o assunto.

Em entrevista concedida em rádio local, o Deputado Federal Arthur Lira desmentiu a mudança da sede da CODEVASF para Maceió e insinuou que o prefeito Ronaldo Lopes e o político Guilherme Lopes estariam criando um fato inverídico que criava um descontentamento na população.

Após a repercussão da entrevista, o prefeito Ronaldo tratou de comprovar em um programa de rádio o documento que provava a saída da sede da CODEVASF para a capital alagoana, e fez ainda um apelo para que Arthur Lira usasse sua influência como Presidente da Câmara e não permitisse que isso acontecesse.

A matéria publicada pelo Jornal O Globo também confirma a transferência da superintendência alagoana da CODEVASF para a capital Maceió, com Penedo ficando apenas com um escritório de apoio. Essa redução da estrutura da CODEVASF na região tem sido criticada pelo prefeito Ronaldo Lopes, que considera a decisão “muito prejudicial” aos municípios do interior da bacia do São Francisco.

Essa mudança na sede da CODEVASF tem sido atribuída por aliados do senador Renan Calheiros como uma demonstração de força de Arthur Lira, que tem ampliado sua influência na CODEVASF e em outros órgãos estatais, conforme noticiado pelo Jornal O Globo. O prefeito Ronaldo Lopes tem se posicionado em defesa dos interesses de Penedo e dos municípios do interior da bacia do São Francisco, buscando reverter essa decisão que considera prejudicial para a região.

Nesse contexto, o prefeito Ronaldo Lopes continua lutando para que a sede da CODEVASF permaneça em Penedo, buscando o apoio da população e dos demais representantes políticos da região. É importante destacar a preocupação com os impactos que essa mudança pode trazer para os municípios do interior da bacia do São Francisco, e a necessidade de uma decisão que leve em consideração o desenvolvimento econômico e social de toda a região, em especial dos municípios mais vulneráveis.

Da Redação